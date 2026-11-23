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Москва намјерава да започне комуникацију са Европљанима како би разумјела у којој мјери су они коалиција оних који траже мир, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.
"Већ смо разговарали и намјеравамо да започнемо комуникацију са Европљанима како бисмо разумјели у којој мјери су спремни да допринесу мировним напорима", рекао је Песков новинарима.
Он је напоменуо да је важно да Русија разумије у којој мјери се став Европљана поклапа са циљем успостављања мирног рјешења.
"Рецимо то овако: у којој мјери је ово коалиција оних који траже мир, а не коалиција оних који траже наставак рата", закључио је Песков.
Поред тога, Песков је нагласио да непријатељ наставља покушаје напада на руске циљеве, док Москва наставља своју Специјалну војну операцију, коментаришући нове украјинске нападе дроновима, укључујући и нападе у балтичким земљама, на брифингу.
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"Русија наставља своје стратешке војне операције и свакодневно покреће велике ударе на украјински војно-индустријски комплекс, са веома болним посљедицама по Кијев", нагласио је Песков.
Русија је спремна да настави хуманитарне операције, упркос изјавама Кијева, истакао је он.
"Чак и у одсуству сарадње Кијева, руске снаге херојски евакуишу цивиле из опасних подручја", додао је Песков.
(Sputniknews.com)
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