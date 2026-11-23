Аутор:АТВ редакција
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Извјештаје њемачких медија у којима се сугерише да Русија планира да лансира сателит са нуклеарном бојевом главом не треба схватати озбиљно, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је одговорио на питање о извјештају групе њемачких медија да су обавјештајне службе чланица НАТО-а закључиле да Москва планира лансирање сателита са нуклеарним наоружањем.
"Нисмо видјели те извјештаје, али има толико наводних и могућих тврдњи приписаних ко зна коме, тако да нису ни вриједни да буду схваћени озбиљно", навео је Песков, преноси Срна.
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