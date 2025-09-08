Кремљ одговорио на пријетње из САД: Рекли смо више пута

Извор:
Кремљ је реаговао на изјаву америчког предсједника Доналда Трампа да је спреман увести нове санкције Русији.
На питање о Трамповим коментарима, Кремљ је поручио да Европа и Украјина чине све како би САД увукле у свој политички простор. Такође су нагласили да никакве санкције никада неће натјерати Русију да промијени свој став.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да је руски предсједник Владимир Путин више пута истакао како би било пожељније да Русија оствари своје циљеве и осигура сигурност политичким и дипломатским методама.
"Међутим, у вријеме када је то немогуће због недостатка реципроцитета са стране европских држава и кијевског режима, настављамо са специјалном војном операцијом”, истакао је Песков, преноси агенција РИА Новости.
Додао је и да Кремљ узима у обзир изјаве бројних америчких званичника у вези с увођењем антируских санкција.
"Разни представници из Вашингтона такође дају одговарајуће изјаве о антируским санкцијама, ми их узимамо у обзир, обраћамо пажњу на сваку од тих изјава“, навео је Песков.
Ипак, нагласио је како до сада незапамћен број уведених западних санкција против Русије није имао никакав учинак у смислу вршења притиска на Русију.
"Оне су се показале потпуно бескорисним у смислу вршења притиска на Русију. Вјеројатно се може рећи једно – да овај невиђен број санкција које су уведене против наше земље у посљедње, могло би се рећи, готово четири године, није имао никакав учинак“, рекао је Песков.
Подсјетимо, на путу према финалу УС Опена, Трамп је на питање је ли спреман прећи на другу фазу санкција против Москве одговорио кратко и јасно: “Да".
Прошле седмице амерички министар финансија Скот Бесент изјавио је да би додатни привредни притисак САД и Европе могао подстакнути Владимира Путина на мировне преговоре с Украјином.
“Спремни смо појачати притисак на Русију, али наши европски партнери морају нас пратити,” рекао је Бесент у емисији "НБЦ Њуза".
Трамп је изјаву дао само неколико сати након што је Русија извела највећи ваздушни напад од почетка акције.
Руске снаге напале су Кијев с укупно 805 дронова и мамаца, а украјинске снаге тврде да су обориле 747 дронова и четири пројектила. Напад је изазвао пожар у једној од кључних владиних зграда, а над Кијевом се дигао густ дим.
