Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин и јерменски премијер Никол Пашињан разговараће о питањима безбједности и руској војној бази, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.
"Свакако ће бити покренуто питање наше војне базе. Та база је веома важан елемент обезбјеђивања сигурности и стабилности у региону. Биће, наравно, занимљиво чути тачку гледишта јерменске стране о томе", истакао је.
Песков је нагласио да је ова посјета договорена одавно и да се за њу припремају.
Како је истакао Песков, на дневном реду предстојећих разговора са Пашињаном биће и питање да ли ће Јерменија остати у Евроазијском економском савезу или ће га напустити.
"Билатерални односи су прилично широки, упркос постојећим потешкоћама. Главно питање на дневном реду, наравно, биће избор за који се опредјељује јерменска страна. Да ли ће тај избор бити направљен, када ће бити направљен и на који начин. Рекао бих да та жеља да се, у економском смислу, у једном тренутку седи на двије столице мора или да буде потврђена или да буде оповргнута доношењем одређеног избора", рекао је Песков.
Портпарол Кремља је истакао да опредјељење Јерменије за приближавање ЕУ и њена истовремена жеља за наставком интеграционог процеса у оквиру ЕАЕУ нису међусобно ускладиви.
"Мораће да изаберу", рекао је.
Русија је раније у више наврата истицала да Јерменија не може да настави европске интеграције, а да истовремено остане чланица ЕАЕС. Пашињан је недавно изјавио да је укидање закона о приступању Јерменије Европској унији немогуће, пише РТ Балкан.
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