Крв шикља из врата: Нови језиви снимак напада на Трамповог савезника

Аутор:Стеван Лулић
10.09.2025
21:55
Коментари:0
Чарли Кирк, утицајни десничарски активист, близак предсједнику САД-а Доналду Трампу и извршни директор организације Турнинг Поинт УСА (ТПУСА), рањен је током догађаја на Свеучилишту Јута Волију.
На снимцима који круже друштвеним мрежама види се тренутак кад је погођен док је говорио испод шатора у дворишту Универзитета. У исто вријеме студенти су у паници бјежали од звукова пуцњаве.
Кирк је ондје наступао у склопу турнеје Американ Камбек Тур, коју организује локални огранак ТПУСА.
Његов тим потврдио је за "Фокс Њуз" да је погођен, али засад није познато у каквом је стању. Полиција је потврдила да су испаљени хици, а ФБИ је саопштио да агенти долазе на мјесто догађаја и да у потпуности подржавају истрагу.
Друштвеним мрежама шири се више снимака атентата, а један је посебно потресан. Снимак који је настао из непосредне близине приказује моменат када метак погађа Кирка у врат.
Видљиво је да је Кирк изгубио велику количину крви. Снимак је објављен на ОВОМ ЛИНКУ.
