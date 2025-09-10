Logo
Large banner

Крв шикља из врата: Нови језиви снимак напада на Трамповог савезника

Аутор:

Стеван Лулић

10.09.2025

21:55

Коментари:

0
Крв шикља из врата: Нови језиви снимак напада на Трамповог савезника
Фото: Screenshot / X

Чарли Кирк, утицајни десничарски активист, близак предсједнику САД-а Доналду Трампу и извршни директор организације Турнинг Поинт УСА (ТПУСА), рањен је током догађаја на Свеучилишту Јута Волију.

На снимцима који круже друштвеним мрежама види се тренутак кад је погођен док је говорио испод шатора у дворишту Универзитета. У исто вријеме студенти су у паници бјежали од звукова пуцњаве.

Кирк је ондје наступао у склопу турнеје Американ Камбек Тур, коју организује локални огранак ТПУСА.

Његов тим потврдио је за "Фокс Њуз" да је погођен, али засад није познато у каквом је стању. Полиција је потврдила да су испаљени хици, а ФБИ је саопштио да агенти долазе на мјесто догађаја и да у потпуности подржавају истрагу.

Друштвеним мрежама шири се више снимака атентата, а један је посебно потресан. Снимак који је настао из непосредне близине приказује моменат када метак погађа Кирка у врат.

Видљиво је да је Кирк изгубио велику количину крви. Снимак је објављен на ОВОМ ЛИНКУ.

Подијели:

Тагови:

Чарли Кирк

Доналд Трамп

Пуцњава

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Погледајте хапшење након пуцњаве на сарадника Доналда Трампа

Свијет

Погледајте хапшење након пуцњаве на сарадника Доналда Трампа

10 ч

0
Savo Minic Vlada Republike Srpske

Република Српска

Минић тражи истрагу о рацијама и наводној прекомјерној сили полиције

10 ч

0
Ово је 6 раних симптома рака бубрега: Дијагноза опаке болести обично стигне касно

Здравље

Ово је 6 раних симптома рака бубрега: Дијагноза опаке болести обично стигне касно

10 ч

0
Први снимак напада на сарадника Доналда Трампа

Свијет

Први снимак напада на сарадника Доналда Трампа

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

Изгорјело ауто Небојше Вукановића: Возило превезено у круг ПУ Требиње

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner