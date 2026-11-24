Аутор:АТВ редакција
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Мајка Џоана Ли крвљу је нацртала обрнути крст на глави бебе и послала снимак оцу, тврдећи да је то била шала на рачун породице.
Неколико сати касније дјечак је пронађен без свијести и преминуо је у болници.
Обдукција није утврдила тачан узрок смрти, али су токсиколошке анализе показале кокаин и прегабалин у организму детета, унете преко мајчиног млека. Суд је оцијенио да је дијете било намјерно понижавано и осудио је мајку на двије године затвора.
Мајка је крвљу нацртала сатанистички симбол на глави своје бебе само неколико сати прије него што је дјечак преминуо са траговима наркотика у организму.
Џоана Ли (36) исцртала је обрнути крст на глави малог Алистера Џека фон Лија, а затим је тај снимак послала бебином оцу. Како преноси Ланцасхире Ливе, она је тврдила да је то била само шала на рачун чланова породице који су одбијали да крсте дијете.
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Свега неколико сати касније, екипе хитне помоћи позване су у њен дом у Падихаму у Енглеској, гдје су је затекле како покушава да реанимира беживотног дјечака. Алистер је хитно превезен у болницу, али љекари нису успјели да му спасу живот и убрзо је проглашен мртвим.
Обдукцијом није утврђен тачан узрок смрти, али су токсиколошке анализе показале присуство кокаина и прегабалина – лијека који се користи за лијечење епилепсије и анксиозности, које је беба унијела путем мајчиног млека.
Током суђења пред Крунским судом у Престону изнето је да се мајка сатима прије Алистерове смрти, 9. августа 2022. године, понашала крајње неурачунљиво.
Надзорне камере забиљежиле су како више пута прилази црном "фолксваген голфу" паркираном испред куће и враћа се назад, да би касније села за волан у очигледно алкохолисаном или дрогираном стању, и то са издуваном гумом.
Група младића примјетила је да је беба остављена сама у аутомобилу по врућини. Када су се суочили са мајком, она је заплитала језиком и понашала се чудно, као да је под дејством алкохола или дроге.
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Суду је предочено да је Алистер био везан у ауто-седишту пуна два сата, док је један од комшија током цијеле вечери чуо "урлање".
Након хапшења, Џоана Ли је покушала да се извуче низом лажи, тврдећи чак да је неко могао да сипа нешто у Алистерово млијеко.
Тек када су јој показани снимци са надзорних камера из аутомобила, признала је да је "сигурно била у хаосу".
"Чини ми се да ваше стално мијењање исказа показује неспремност да се суочите са сопственим поступцима и прихватите да је ваша брига о малом сину пала на криминално низак ниво", поручио јој је судија Роберт Алтам.
"Лагали сте и умањивали своју одговорност у свакој фази, покушавајући да окривите све осим себе. Те лажи су биле себичне и упорне, а одустали сте од њих тек пред необоривим доказима".
Токсиколошки налаз показао је да су нивои кокаина и његових метаболита у крви мајке и дјетета одговарали рекреативној употреби. Ипак, како је дејство ове дроге на малу дјецу непредвидиво, патолог није могао да потврди директан узрок смрти. У обдукционом налазу је, међутим, наглашено да интоксикација повећава ризик од синдрома изненадне смрти одојчета (СИДС).
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Џоана Ли се изјаснила кривом за злостављање, напуштање и занемаривање дјетета на начин који му је нанио непотребну патњу.
Приликом изрицања пресуде, судија Алтам је истакао да је цртање обрнутог крста на бебиној глави представљало „намјерно понижавање“ Алистера.
"Чак и да то прихватим као шалу, мале бебе нису играчке које служе за понижавање ради нечије забаве", рекао је судија. "Тужна је чињеница коју морам да прихватим да је ваш син тог дана умро усамљен, јадан и узнемирен. Ипак, уважавам и то да сада морате да се носите са губитком сопственог дјетета", преноси "The Sun".
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