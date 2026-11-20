Аутор:АТВ редакција
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Суд у Хернингу осудио је држављанина Босне и Херцеговине на годину дана затвора због посједовања 50 килограма хашиша.
Тужилаштво је тражило годину и по дана затвора и протјеривање из Данске. Суд је умјесто тога осудио само на годину дана затвора и изрекао му упозорење о могућем протјеривању.
Члан 191 Кривичног законика односи се на тешка кривична дјела повезана са наркотицима, укључујући посједовање већих количина дроге ради даље дистрибуције.
Када је полиција једног септембарског дана 2024. године зауставила аутомобил у близини Ringkøbinga, пронашла је око 50 килограма хашиша распоређених у двије картонске кутије у пртљажнику возила. Више од двије године касније, 24-годишњи возач аутомобила осуђен је на годину дана затвора.
На суђењу је 24-годишњак објаснио да је прихватио задатак да превезе двије картонске кутије с једног мјеста на друго. Због раније зависности дуговао је новац људима из нарко-кругова, али му је омогућено да отплати дуг радећи за њих. Ипак, тврдио је да није знао шта се налази у кутијама.
Такође је изјавио да је раније покушавао да обавља сличне задатке мањег обима, али да су сви ти покушаји били неуспјешни.
Истог дана полиција је претресла станове мушкарца и његове дјевојке. У његовом стану пронађено је 10 грама хашиша, а додатних 691 грам у ормару његове дјевојке. На суду је признао да је управо он сакрио тих 691 грам хашиша у њен ормар, без њеног знања.
Поред затворске казне, тужилац је захтијевао и да мушкарац буде протјеран из Данске. У Данску је дошао са мајком када је имао 13 година, а у тој земљи се школовао за кувара.
Одбрана је истакла да мушкарац има веома мало родбине у Босни и Херцеговини и да је говори матерњи језик. Према његовим ријечима, и са мајком говори мјешавином данског и матерњег језика. Поред тога, раније је живио у хранитељској породици у Данској, са којом је и данас у контакту те да га то веже за Данску.
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Прије изрицања пресуде, 24-годишњак је замолио судију да му пружи још једну прилику. Истовремено је нагласио да жели да остане у Данској умјесто да буде протјеран у Босну и Херцеговину.
Суд је на крају одлучио да га овог пута казни само упозорењем о могућем протјеривању. Истовремено је затворска казна одложена, јер 24-годишњак није осуђиван, али и зато што је након хапшења отворио сопствени локал са бургерима у којем запошљава двије особе.
На суђење су са њим дошли његова дјевојка и тројица пријатеља. Када је пресуда изречена, међу присутнима се могао чути плач његове дјевојке. Убрзо након изрицања пресуде напустили су судницу.
Након завршетка поступка, адвокат одбране Кристиан Лесе Финк изразио је велико задовољство пресудом у изјави новинарима Ресонанса. Осуђени је прихватио пресуду одмах по њеном изрицању и неће се жалити, пишу Независне новине.
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