Аутор:АТВ редакција
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Министри одбране Њемачке и Велике Британије Борис Писторијус и Вес Стритинг не дјелују да су при здравом разуму, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Не могу да коментаришем изјаве људи који, по мом мишљењу, не дјелују здраворазумски", рекао је Лавров коментаришући изјаве двојице министара у вези са украјинским нападима на Русију.
Русија тврди да испоруке оружја Украјини ометају рјешавање сукоба и директно укључују земље НАТО-а у сукоб.
Лавров је напоменуо да ће свака пошиљка оружја за Украјину бити легитимна мета за Русију, преноси Срна.
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