Лавров загрмио: Неће моћи!

Правила Запада се заснивају само на томе да остале земље морају да се помире са оним што њима одговара, али то се неће десити, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров на састанку са студентима и сарадницима Московског државног института за међународне односе (МГИМО).
Када су у питању намјере о изолацији Русије, навео је да је самит ШОС-а показао да су све то бесмислице, смишљене да би неке западне земље могле пред публиком да машу заставама, тврдећи да су водећа група држава.
"Њихова правила се заснивају на једном: шта одговара Западу данас и у конкретној ситуацији, сви су у обавези да се са тим помире. Неће моћи", поручио је Лавров.
"Закључак је један, о томе је више пута говорио предсједник, нама су предвиђали после почетка СВО економски крах, потпуну изолацију и претварање руководства државе у прогнанике али статистика, не наша, статистика западних банки и Свјетске банке говори да је, на основу куповне моћи, руска економија четврта економија у свијету, послије Кине, САД и Индије, и највећа у Европи, по истом критеријуму", навео је руски министар.
