Аутор:АТВ редакција
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Русија се не бори за територију у Украјини, већ за народ којем су одузета основна права, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Он је на конференцији за новинаре након Самита Источне Азије у Манили рекао да Русија неће одустати од својих циљева у Украјини.
"Увјеравам вас да ће у више наврата бити тактичких маневара, али наши циљеви су јасно изнесени. За разлику од наших партнера, ми никада нисмо промијенили те циљеве", навео је Лавров.
Он је истакао да Европа покушава свим средствима да "купи Украјини вријеме", те да је Москва у више наврата говорила о улози европских земаља у процесу преговора у вези са Украјином.
Лавров је подсјетио да Европа тврди да је саставила преговарачки тим из Француске, Њемачке, Велике Британије, Пољске, Италије и Европске комисије, те да захтијевају да буду за преговарачким столом, али да поједине изјаве из Брисела указују на то да Европа не жели мир у Украјини.
Он је цитирао високог представника ЕУ за спољну политику и безбједност Кају Калас, која је изјавила да "у Европи већ постоји безбједносна архитектура, у којој ЕУ и НАТО имају своје улоге", те да је потребно "интегрисати Украјину у ту архитектуру", пренио је ТАСС.
Осим тога, Лавров је подсјетио на изјаву предсједника Европске комисије Урсуле фон дер Лајен да се "било какве озбиљне дискусије о безбједносној архитектури Европе могу започети тек када се успостави примирје у Украјини", преноси Срна.
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