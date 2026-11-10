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Лавров: Споразум Путина и Трампа већ је довео до смањења цијена

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АТВ редакција
10.11.2026 07:39

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров рекао је данас да функционише споразум према којем Русија испоручује дизел Америци и свјетским тржиштима и да су цијене нафте већ снижене.

Лавров је у чланку за руски дневник "Комерсант" навео да се Русија разликује од Запада јер не користи своју економију за остварење политичких поена против земаља које сматра непријатељима или конкурентима.

"Од 2022. године испоручили смо Европи енергетских ресурса у вриједности од 320 милијарди долара. Веома важан допринос енергетској сигурности дао је договор између руских и америчких лидера да се суспендују забране на извоз руског дизела. Већ смо почели са спровођењем тог договора што је одмах довело до пада цијена", нагласио је Лавров.

Шеф руске дипломатије је напоменуо да Русија ради на стабилизацији свјетског тржишта енергије осигуравајући глобалну безбједност, уравнотежени и одрживи развој држава и макро-региона.

Лавров је додао да Украјина игнорише позиве америчког предсједника Доналда Трампа да обустави ударе на енергетске циљеве у Русији.

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Трамп је 9. октобра објавио договор, према којем се Русија сагласила да одмах извезе 300.000 тона или 2,25 милиона барела нафте на америчко и свјетско тржиште, потом 500.000 тона у новембру и милион тона "одмах након тога" како би помогли у смањењу цијена.

Трампова администрација привремено је укинула санкције на руско гориво, пише Срна.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Владимир Путин

Доналд Трамп

Русија

Америка

Нафта

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