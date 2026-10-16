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Лавров: Свака земља може постати жртва обојених револуција Запада

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16.10.2026 10:40

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Свака земља, укључујући и државе Централне Азије, може постати жртва обојене револуције коју организује Запад, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Свака земља на свијету, укључујући наше партнере у Централној Азији, могла би постати жртва геополитичке експанзије Запада и обојених револуција које он организује", рекао је Лавров на пленарној сједници Конференције о безбједности у Централној Азији и Авганистану, одржане у сарадњи Организације Уговора о колективној безбједности /ОДКБ/, Заједнице независних држава и Шангајске организације за сарадњу.

Према његовим ријечима, Запад настоји да изазове тензије дуж граница држава ОДКБ-а, као и дестабилизацију осталих држава учесница Конференције.

"Њихова улога у стварању вјештачки изазване кризе у Украјини добро је позната, јер су годинама непрекидно ширили НАТО према истоку, ка руским границама", навео је Лавров.

Он је закључио да је Запад допринио кризи подржавајући отворено неонацистички и русофобни режим у Кијеву.

(Срна)

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Тагови :

Сергеј Лавров

Кијев

Украјина

Руска војна операција 2026

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