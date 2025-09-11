Logo
Лажна пријетња бомбом Демократском националном комитету

Извор:

СРНА

11.09.2025

20:58

Лажна пријетња бомбом Демократском националном комитету
Фото: Танјуг/АП

Демократски национални комитет (ДНК) САД саопштио је да је његово сједиште примило пријетњу бомбом, али да је полиција утврдила да дојава "није кредибилна".

"Из предострожности, полиција Капитола обавља претрагу унутрашњости зграде. Као што је рекао предсједник ДНК-а Кен Мартин, за политичко насиље у било ком облику нема мјеста у нашој земљи", наведено је у саопштењу.

Стопала ноге

Здравље

Болна стопала указују на озбиљне здравствене проблеме

Особље Сената САД примило је раније упозорење у којем су обавијештени о "инциденту" у сједишту ДНК-а и речено им је да се не приближавају док трају полицијске активности, преносе амерички медији.

