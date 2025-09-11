Лажна пријетња бомбом Демократском националном комитету

Извор:
СРНА
11.09.2025
20:58
Демократски национални комитет (ДНК) САД саопштио је да је његово сједиште примило пријетњу бомбом, али да је полиција утврдила да дојава "није кредибилна".
"Из предострожности, полиција Капитола обавља претрагу унутрашњости зграде. Као што је рекао предсједник ДНК-а Кен Мартин, за политичко насиље у било ком облику нема мјеста у нашој земљи", наведено је у саопштењу.
Особље Сената САД примило је раније упозорење у којем су обавијештени о "инциденту" у сједишту ДНК-а и речено им је да се не приближавају док трају полицијске активности, преносе амерички медији.
