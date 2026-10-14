Лажни радници од људи узимали новац и накит: Говорили да им пријети струјни удар

Аутор:АТВ редакција
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Грчка полиција трага за преварантима који су се представљали као службеници електродистрибуције и за само 24 часа од три жене у богатијим атинским предграђима узели више од 600.000 евра, накит и готовину.
Осумњичени су жртве убјеђивали да им пријети опасност од пожара или струјног удара и да морају да заштите своје драгоцјености.
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Портпаролка грчке полиције Констанција Димоглиду изјавила је за телевизију ЕРТ да преваранти користе исти начин обмане, лажно се представљајући као запослени у грчком оператеру за дистрибуцију електричне енергије ХЕДНО.
На тај начин наводе грађане да прикупе новац и накит и предају им их под изговором да ће тако избјећи опасност.
Током седмице ухапшено је осам особа осумњичених за припадност криминалној организацији која је, према наводима полиције, у 22 случаја преваре од грађана изнудила више од 800.000 евра.
Преваранти су се представљали као службеници електродистрибуције и упозоравали жртве на наводну опасност од пожара или струјног удара. У другим случајевима тврдили су да постоји проблем са снабдијевањем електричном енергијом или да ће струја бити искључена због дуга.
Међу посљедњим жртвама биле су двије жене из Психика, престижног предграђа Атине. У једном случају преваранти су однијели новац и накит укупне вриједности од око 100.000 евра.
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У другом случају, који се догодио убрзо након тога у истом подручју, жртви су запријетили да би могла остати без електричне енергије због наводног дуга.
Трећа жртва била је 89-годишња жена из атинског предграђа Маруси. Преваранти су је убиједили да им покаже скровиште у зиду своје куће, у којем је чувала британске фунте.
Када су сазнали гдје се новац налази, починиоци су маљем разбили зид како би дошли до плијена. У скровишту су пронашли 20.000 евра у готовини.
Грчка полиција упозорава грађане на овај вид преваре, у којем починиоци злоупотребљавају страх од пожара, струјног удара или искључења електричне енергије како би дошли до новца и драгоцјености.
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Грађанима се савјетује да не предају новац, накит или друге вриједности непознатим особама које се представљају као службеници и да сумњиве позиве и захтјеве одмах пријаве полицији, преноси Глас Српске.
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