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Ле Пен: Неће више бити помоћи Кијеву, али поштоваћу преузете обавезе

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АТВ редакција
16.11.2026 19:58

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Ле Пен: Неће више бити помоћи Кијеву, али поштоваћу преузете обавезе
Фото: Tanjug / AP / Christian Hartmann

Кандидат странке крајње деснице Национално окупљање Марин ле Пен изјавила је да, уколико она буде изабрана за предсједника на изборима наредне године, Француска неће моћи да издваја новац за помоћ Украјини, пише француски дневник "Монд".

Ле Пенова је након састанка са украјинским амбасадором у Паризу Вадимом Омелченком истакла да стање финансија у Француској неће моћи да дозволе тој земљи да пружа финансијску помоћ Украјини у наредним мјесецима, али је инсистирала на томе да ће Париз поштовати постојеће обавезе, укључујући и кредит ЕУ за Кијев у износу од 90 милијарди евра.

Ле Пенова је, према резултатима анкета, тренутно у предности у трци за насљедника предсједника Емануела Макрона на изборима наредне године.

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У саопштењу Ле Пенове објављеном након састанка са украјинским амбасадором истиче се да ће финансијска помоћ бити прекинута, али да ће Француска наставити да подржава Кијев донацијама у опреми, хуманитарној помоћи и активној дипломатији.

У саопштењу се наводи да су разговори са амбасадором били искрени и да тежња за миром треба свима да остане приоритет, преноси Срна.

Ле Пенова је напоменула да је од амбасадора затражила да предсједнику Украјине Владимиру Зеленском пренесе да је спремна за сусрет са њим без обзира да ли ће то бити у Паризу или Бриселу.

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Тагови :

Марин Ле Пен

Француска

Украјина

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