Аутор:АТВ редакција
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Француска и Њемачка желе да Европска унија у наредних мјесец дана постигне договор о буџету за период од 2028. до 2034. године те финансирању Украјине, уочи низа избора који ће широм Уније бити одржани 2027. године, али су лидери до сада постигли веома мали напредак у жустрим расправама.
Иако сљедећи буџет ЕУ почиње да се примјењује тек 2028. године, лидери желе да постигну договор до краја ове године јер ће Француска, Италија, Пољска, Грчка, Естонија, Финска и Словачка наредне године одржати изборе, што би могло додатно да закомпликује преговоре о нацрту буџета из којег се финансирају све кључне политике ЕУ, пише агенција Ројтерс.
Седмогодишњи буџет мора једногласно да одобри свих 27 чланица.
Могућност да француска политичарка крајње деснице Марин ле Пен, која води у анкетама, након избора у априлу и мају постане предсједница, убрзала је настојања да се договор постигне. Ле Пенова је обећала да ће укинути финансијску помоћ Украјини, која се брани од Русије, и смањити француске уплате у буџет ЕУ.
Француски предсједник Емануел Макрон рекао је новинарима да има времена до краја године за постизање договора.
"Након 31. децембра више нећу бити ни у политичкој ни у демократској позицији да поново отворим расправу о буџету и приведем је крају јер ћемо ући у период који ће бити сувише близу предсједничким изборима у Француској", рекао је Макрон.
Њемачки канцелар Фридрих Мерц такође је поменуо крај 2026. године као рок до којег лидери настоје да постигну договор.
Четвртак је завршен без договора, али би разговори требало да помогну предсједнику Европског савјета Антонију Кошти да у наредним седмицама представи приједлог буџета о којем би владе чланица могле да постигну договор на састанку 17. и 18. децембра, преноси Ројтерс.
"Чак су и преговори који не доведу до жељеног исхода или најбољег могућег резултата неопходни за постизање напретка", рекао је новинарима аустријски канцелар Кристијан Штокер.
"Иако данас очигледно нисмо успјели да премостимо разлике, можда сада знамо шта је потребно како бисмо сљедећи пут обезбиједили успјех."
Према садашњем приједлогу, седмогодишњи буџет износио би 1.582 милијарде евра, укључујући 140 милијарди евра за отплату задужења из периода пандемије. Највећа ставка, вриједна око 740 милијарди евра, односи се на подршку европским пољопривредницима и помоћ најсиромашнијим регијама ЕУ да сустигну богатије.
Лидери такође морају да ријеше питање наставка финансирања Украјине. Нацрт буџета за период од 2028. до 2034. године предвиђа до 100 милијарди евра за Украјину, али дипломате кажу да је то знатно мање од потреба земље.
Преговори обухватају и помоћ Кијеву у 2027. години, јер би се предложени зајам намијењен прикупљању средстава за Украјину финансирао задуживањем у оквиру садашњег буџета ЕУ, који истиче крајем наредне године. ЕУ жели да позајми 45 милијарди евра и прослиједи их Украјини, а зајам би се отплаћивао тек када Русија плати ратну одштету.
Очекује се да ће 2027. године земље изван ЕУ, попут Велике Британије, Норвешке, Јапана, Швајцарске и Канаде, Украјини обезбиједити додатних 25 милијарди евра. Укупно 70 милијарди евра требало би да покрије финансијски мањак с којим ће се Украјина суочити наредне године.
Једно од спорних питања јесте да ли све чланице ЕУ треба да учествују у зајму од 45 милијарди евра за Украјину. Словачка, Чешка, Мађарска и Бугарска томе се противе, док су Њемачка и неколико других земаља учешће у зајму поставиле као услов за постизање ширег буџетског договора.
"За мене постоји веза између наше подршке Украјини и европског буџета", рекао је Мерц.
"Европска унија састоји се од 27 држава чланица, а не од 23 или 24."
Четири земље које се противе међу највећим су нето корисницима средстава ЕУ.
Та расправа својеврсни је одраз трајних подјела између земаља које у буџет ЕУ уплаћују више него што из њега добијају, попут Њемачке, Шведске, Холандије и Финске, и оних које у коначници примају више него што уплаћују, пише Ројтерс.
Нето уплатиоци желе смањење буџета ЕУ, чиме би се смањили и њихови доприноси, те траже да се потрошња усмјери на повећање конкурентности ЕУ у односу на супарнике попут САД и Кине, умјесто на субвенционисање европске пољопривреде и сиромашнијих регија.
Нето корисници сматрају да би буџет требало да обезбиједи новац за оба циља те вјерују да би се тиме задржала подршка јавности Европској унији у условима све веће популарности политичких странака крајње деснице широм Европе.
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