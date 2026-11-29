Аутор:АТВ редакција
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Либија је повукла амбасадора у Кијеву на консултације након украјинског напада на луку Бенгази, саопштило је либијско Министарство спољних послова.
Министарство је на Иксу објавило да Либија осуђује акције украјинских снага, које представљају кршење суверенитета Либије, уз напомену да су супротне међународном праву, међународним споразумима и утврђеним нормама, као и да негативно утичу на безбједност и стабилност Либије.
Члан либијског предсједничког савјета Моса ел Кони окривио је раније ове седмице Кијев за нападе на луку Бенгази и назвао их неприхватљивим.
Два војника морнаричких снага Либије погинула су у украјинском нападу.
Либијско Министарство спољних послова затражило је званично објашњење од Украјине након извештаја о умијешаности Кијева у нападе на луку, преноси Срна.
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