Лични подаци више од милион грађана објављени на даркнету

Извор:
Танјуг
14.09.2025
13:35
Коментари:0
Лични подаци више од милион грађана Шведске објављени су на даркнету, изјавио је експерт за сајбер безбједност, Карл Емил Ника, преносе данас шведски медији.
Томе је претходио сајбер упад у августу на чијој мети су се нашли системи фирме Миљодата која опрема чак 80 одсто шведских локалних заједница системима за управљање људским ресурсима, преноси национална телевизија СВТ.
Том приликом украдени су подаци грађана, као што су лични идентификациони бројеви, адресе, бројеви телефона и легитимације запослених.
Србија
Из Генералштаба откривено колико ће трајати служење војног рока
Сви ови подаци сада су објављени на даркнету, одвојеном делу интернета којем може да се приступи само помоћу специјалног софтвера.
“Најопасније је то што ће извршиоци сајбер напада сада почети да контактирају појединце и покушати да их преваром наведу да дају још информација”, казао је Ника за СВТ.
Регион
Жени у болници након спонтаног побачаја рекли да плод баци у смеће
Хакерска група Датацарy преузела је јуче одговорност за сајбер напад, тражећи 1,5 биткоина, или око 150.000 евра, како не би објавила личне податке грађана.
Очигледно је да уцјена није успјела, тако да је група данас објавила ове податке, преноси СВТ.
Најновије
Најчитаније
17
55
17
40
17
39
17
33
17
29
Тренутно на програму