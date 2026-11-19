Аутор:АТВ редакција
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Адвокати Линдзи Кленси затражили су од највишег суда у Масачусетсу да одбаци оптужницу за троструко убиство прије новог суђења заказаног за март 2027.
Кленси се раније изјаснио да није крив по три тачке оптужнице за тешко убиство, извјештава АБЦЊуз .
Она је оптужена за смрт своје троје дјеце у породичној кући у Даксберију у јануару 2023. године, а њена одбрана тврди да је у то вријеме патила од постпорођајне психозе. Прво суђење је поништено у септембру јер порота није успјела да донесе једногласну одлуку ни након седам дана већања.
У судским поднесцима поднијетим ове недјеље, адвокати Линдзи Кленси понављају свој аргумент да је судија погрешио у погрешној процјени случаја. Они тврде да је то учинио без испитивања једине поротнице која се није сложила са пресудом како би се утврдило да ли има разумну сумњу у њену кривицу.
„Уз дужно поштовање, супротно тадашњем уверењу суда, постојале су одрживе опције осим поништавања суђења“, рекли су њени адвокати у жалби Врховном суду Масачусетса. Одбрана се жалила након што је судија Вилијам Саливан прошле недјеље одбио њихов захтјев за одбацивање случаја.
Позвали су се на принцип који забрањује двоструко кажњавање за исти злочин. Неколико дана након те одлуке, судија Саливан је заказао ново суђење за 29. март. Тужиоци нису прецизирали које ће оптужбе подићи, али су назначили да ће се остати при истим оптужбама за тешко убиство као и на првом суђењу.
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„Жао ми је због Линдзи. Жао ми је због њене породице. Жао ми је због поротника који још нису ни изабрани. Жао ми је свих који имају икакве везе са овим случајем. Све је то веома емотивно и узнемирујуће, али посао мора да се обави“, рекао је адвокат одбране Кевин Редингтон испред суднице у понедјељак, након што је тужилаштво потврдило да подноси захтев за ново суђење.
Адвокати су тражили да апелациони судија саслуша усмене аргументе, а затим случај упути пуном већу. Према закону Масачусетса, жалбе у случајевима кривичних дјела убиства иду директно Врховном суду, заобилазећи ниже судове.
„Свако наредно суђење, тренутно заказано за 29. март 2027. године, прекршило би право госпође Кленси на заштиту од двоструког суђења“, тврди одбрана. У жалби од 55 страница, адвокати тврде да исход било каквог испитивања уздржаног поротника није одлучујући. Кључно питање је да ли је судија погрешно одбацио доступну алтернативу поништењу суђења.
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„Без довођења у питање, остаје само спекулација, а то не испуњава строги критеријум очигледне нужности“, наводи се у поднеску. Прије него што је суђење пропало у септембру, адвокат одбране Кевин Редингтон поднео је хитну жалбу у посљедњем тренутку истом суду, али суд се у то вријеме није умјешао.
Поновљено суђење Линдзи Кленси заказано је за 29. март. Њени адвокати су обећали да неће тражити обуставу током жалбеног поступка, делом како би се осигурало да случај води исти судија пре његовог пензионисања.
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