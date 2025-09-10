Литванија: Велика вјероватноћа да су дронови залутали у ваздушни простор Пољске

10.09.2025
11:28
Довиле Шакалене, министар одбране Литваније, сматра да су се дронови у ваздушном простору Пољске највјероватније појавили случајно.
„У овом тренутку немамо прецизне податке… Велика је вјероватноћа да су ти дронови залутали“, рекла је Шакалене за радио ЛРТ.
Прва реакција Русије након инцидента са дроновима у Пољској
Пољске власти су саопштиле да су изнад Пољске оборени дронови који су представљали опасност и да се сматра да су били руски, али нису наведени никакви докази за то.
Сјеверноатлантска алијанса не сматра да је инцидент представљао напад.
