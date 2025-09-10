Logo
Литванија: Велика вјероватноћа да су дронови залутали у ваздушни простор Пољске

10.09.2025

11:28

Коментари:

0
Литванија: Велика вјероватноћа да су дронови залутали у ваздушни простор Пољске

Довиле Шакалене, министар одбране Литваније, сматра да су се дронови у ваздушном простору Пољске највјероватније појавили случајно.

„У овом тренутку немамо прецизне податке… Велика је вјероватноћа да су ти дронови залутали“, рекла је Шакалене за радио ЛРТ.

dron

Свијет

Прва реакција Русије након инцидента са дроновима у Пољској

Пољске власти су саопштиле да су изнад Пољске оборени дронови који су представљали опасност и да се сматра да су били руски, али нису наведени никакви докази за то.

Сјеверноатлантска алијанса не сматра да је инцидент представљао напад.

Тагови:

dronovi

Пољска

Украјина

Русија

Коментари (0)
