Брат (4) и сестра (6) се попели на кров зграде: Људи успаничено гледали спасавање

У њемачком граду Кирн, дошло је до инцидента, када су пролазници угледали четворогодишњег дјечака и шестогодишњу дјевојчицу на крову зграде.
Шетачи су одмах позвали полицију и хитну помоћ.
Шеф ватрогасне службе је рекао станици:
''Када смо стигли, двоје дјеце је сједило необезбијеђено и само на крову, око 14 метара изнад земље. Босоноги и са плишаним медведићем. И непримјећено од стране њихове мајке.
Спасилачка акција је морала бити брзо спроведена'', користећи конопац који је бачен кроз кровни прозор полицајцу на другом прозору, спасилачка екипа је у почетку успјела да обезбиједи дјецу.
На крају се отац вратио кући, отрчао је на таван и попео се и на кров. Тамо је отишао до своје дјеце и на крају их одвео ватрогасцу, који је дјечака и дјевојчицу извукао у зграду кроз кровни отвор.
Отац је објаснио екипама хитних служби да је једном током љета поправљао цријепове и попео се на кров кроз отвор. Његова дјеца су то тада видјела – и сада су очигледно то копирала.
Спасилачка акција је трајала око 20 минута – шок је вјероватно трајао мало дуже, преноси Блиц.
