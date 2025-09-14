Logo

Брат (4) и сестра (6) се попели на кров зграде: Људи успаничено гледали спасавање

14.09.2025

21:01

Коментари:

0
Брат (4) и сестра (6) се попели на кров зграде: Људи успаничено гледали спасавање

У њемачком граду Кирн, дошло је до инцидента, када су пролазници угледали четворогодишњег дјечака и шестогодишњу дјевојчицу на крову зграде.

Шетачи су одмах позвали полицију и хитну помоћ.

Шеф ватрогасне службе је рекао станици:

''Када смо стигли, двоје дјеце је сједило необезбијеђено и само на крову, око 14 метара изнад земље. Босоноги и са плишаним медведићем. И непримјећено од стране њихове мајке.

Спасилачка акција је морала бити брзо спроведена'', користећи конопац који је бачен кроз кровни прозор полицајцу на другом прозору, спасилачка екипа је у почетку успјела да обезбиједи дјецу.

Ракета Циркон

Свијет

Објављен снимак: Русија испалила злогласно 'оружје смрти'

На крају се отац вратио кући, отрчао је на таван и попео се и на кров. Тамо је отишао до своје дјеце и на крају их одвео ватрогасцу, који је дјечака и дјевојчицу извукао у зграду кроз кровни отвор.

Отац је објаснио екипама хитних служби да је једном током љета поправљао цријепове и попео се на кров кроз отвор. Његова дјеца су то тада видјела – и сада су очигледно то копирала.

ukc rs

Република Српска

Тегелтија хеликоптером довезен на УКЦ - Ђајић за АТВ: Добро је

Спасилачка акција је трајала око 20 минута – шок је вјероватно трајао мало дуже, преноси Блиц.

Подијели:

Тагови:

zaglavljen

krov zgrade

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Елита 9, ријалити почео

Сцена

Учесници ''Елите'' пукла силиконска задњица, она панично устала: "Морам на ушивање"

2 ч

0
Ракета циркон, моћно руско оружје

Свијет

Објављен снимак: Русија испалила злогласно 'оружје смрти'

2 ч

0
Задње слике Томе Здравковића из болнице, колеге нису хтјеле да га виде

Сцена

Задње слике Томе Здравковића из болнице, колеге нису хтјеле да га виде

2 ч

0
Приредила освету на дан сахране бившег мужа: Био је серијски прељубник, али ово је све изненадило

Свијет

Приредила освету на дан сахране бившег мужа: Био је серијски прељубник, али ово је све изненадило

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

11

Заставу ОВК поставили на Амбасаду Србије

21

53

Епска драма у финалу: Шенгун трагичар

21

48

Вељко Ражнатовић запалио Инстаграм позирајући на јахти

21

42

Медведев: Јединствена Русија бориће се за побједу 2026. године

21

40

Огласила се УИО БиХ о несрећи Зорана Тегелтије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner