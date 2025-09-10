Лопови украли ауто премијерове супруге

10.09.2025
21:37
Аутомобил који припада породице премијера Пољске Доналда Туска украден је у сриједу рано ујутро у његовом родном граду, на подручју Триситија на сјеверу земље, објавио је "ТВН24".
Крађа се наводно догодила у Сопоту, гдје Туск има приватну кућу.
"Примили смо пријаву и службеници из Полицијске управе у Гдањску раде на случају", саопштила је Национална полицијска управа за ТВН24.
Ситуација је посебно забрињавајућа јер је породична кућа премијера, не само вила у Варшави у којој живи, под заштитом Државне службе сигурности.
Стога, према наводима извора "ТВН24", случај истражују и тајне службе.
Туск је рођен и одрастао у Гдањску, дијелу Триситија.
Према неслужбеним информацијама које је објавио портал "Онет.пл", аутомобил марке Лексус припадао је Тусковој супрузи Малгорзати Туск.
"Припадници тајне службе спавали су у аутомобилу поред украденог", изјавио је истраживачки новинар Марцин Добски за портал "вгосподарце".
Крађа се догодила усред таласа дронова који су током ноћи између уторка и сриједе ушли у пољски ваздушни простор, што је довело до активирања члана 4. НАТО-а.
