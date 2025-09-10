Logo
Лопови украли ауто премијерове супруге

10.09.2025

21:37

Фото: cottonbro studio/Pexels

Аутомобил који припада породице премијера Пољске Доналда Туска украден је у сриједу рано ујутро у његовом родном граду, на подручју Триситија на сјеверу земље, објавио је "ТВН24".

Крађа се наводно догодила у Сопоту, гдје Туск има приватну кућу.

Чарли Кирк

Свијет

Упуцан савезник Доналда Трампа

"Примили смо пријаву и службеници из Полицијске управе у Гдањску раде на случају", саопштила је Национална полицијска управа за ТВН24.

Ситуација је посебно забрињавајућа јер је породична кућа премијера, не само вила у Варшави у којој живи, под заштитом Државне службе сигурности.

Стога, према наводима извора "ТВН24", случај истражују и тајне службе.

Туск је рођен и одрастао у Гдањску, дијелу Триситија.

"Припадници тајне службе спавали"

Према неслужбеним информацијама које је објавио портал "Онет.пл", аутомобил марке Лексус припадао је Тусковој супрузи Малгорзати Туск.

NAPAD-ČARLI-LIRK-100925

Свијет

Први снимак напада на сарадника Доналда Трампа

"Припадници тајне службе спавали су у аутомобилу поред украденог", изјавио је истраживачки новинар Марцин Добски за портал "вгосподарце".

Крађа се догодила усред таласа дронова који су током ноћи између уторка и сриједе ушли у пољски ваздушни простор, што је довело до активирања члана 4. НАТО-а.

