Аутор:АТВ редакција
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Бјелоруски предсједник Александар Лукашенко понудио је да лично прати Владимира Зеленског у Москву ако се овај боји за своју безбједност и изјавио да би уз његово посредовање брже дошло до мира у Украјини него уз ангажман ЕУ.
Руски предсједник Владимир Путин недавно је поновио да, ако Зеленски жели мир, мора да дође у Москву, што је шеф кијевског режима одбио.
„Вољођа Зеленски и ја бисмо могли да сједнемо и одлетимо у Москву. Заједно. Могао бих да сједнем са њим и одлетим у Москву као гарант његове безбједности“, рекао је Лукашенко за француски лист „Поан“.
„Ако не пристане – нека онда ратује. Нека сам оде на фронт са аутоматом“, додао је.
Како преноси агенција Белта, Лукашенко је изразио увјерење да би овај формат разговора могао дати резултате, за разлику од постојећег става Брисела.
„Брже бисмо постигли договор него са вама [Европљанима] о окончању овог рата, о томе како ствари треба да буду уређене у будућности и тако даље. И људи би то поздравили“, рекао је бјелоруски предсједник.
По њему, будућност Русије, Украјине и Бјелорусије одлучиће ове три земље и њихови народи, а не стране силе.
„Ми смо три словенска народа. Наша ће бити примарна [улога]. Овдје, у овом региону, три главна словенска народа, историјски и сада, одлучиваће како ће живјети од сада“, додао је.
Лукашенко је такође подсјетио француске новинаре да Русија тренутно остварује своје циљеве војним путем.
„Предсједник Путин ипак побјеђује на фронту. Како год да се посматра ситуација, он побјеђује“, рекао је бјелоруски предсједник.
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