Лукашенко о дроновима: Оборили смо колико смо могли, Пољска ескалира ситуацију

Извор:

Спутник Србија

11.09.2025

16:09

Коментари:

0
Лукашенко о дроновима: Оборили смо колико смо могли, Пољска ескалира ситуацију
Фото: Танјуг/АП

Бjелоруси су видjели куда су летjели дронови и оборили су онолико колико су могли, рекао је предсjедник Бjелорусије Александар Лукашенко о дроновима на територији у Пољској.

Он је нагласио да Варшава настоји да ескалира ситуацију у вези са дроновима.

"Видjели смо куда су летjели дронови. Све што смо могли да уништимо, ми смо оборили. Али, неколико је остало. Одмах смо, колико је то могуће, обавjестили Пољску. Шта смо добили? Као дивљаци, они стварају напетост ниоткуда", рекао је Лукашенко на састанку са представником Бjелорусије у УН Валентином Рибаковом.

Начелник Генералштаба бjелоруске војске Павел Марувејко изјавио је у сриједу да је Бjелорусија током претходне ноћи обавијестила Пољску и Литванију о томе да се њиховој територији приближавају непознати летећи апарати.

И Пољска је обавијестила Бjелорусију о томе да се њеној територији приближавају дронови из Украјине, рекао је он.

Пољски премијер Доналд Туск изјавио је у сриједу да су изнад Пољске оборени дронови који су „представљали опасност“ и навео да вjерује да су били „руски“, али за ту тврдњу није понудио никакве доказе. Он је у парламенту изнио тврдњу да је на територију земље ушло наводно 19 дронова.

Руско Министарство је навело да су руске снаге током претходне ноћи извеле интензиван напад на предузећа војно-индустријског комплекса у Ивано-франковској, Хмељницкој и Житомирској области Украјине и градовима – Виница и Лавов.

У тим погонима се производила и ремонтовала оклопна техника и авијациона техника, мотори и дронови.

Током удара погођена је фабрика за производњу оклопних возила и фабрика за производњу дронова великог домета у Лавову.

Сви циљеви су реализовани а сви објекти уништени.

(Спутњик)

Александар Лукашенко

