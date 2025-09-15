Лукашенко: Одговорићемо на сваку директну пријетњу нашој територији

Извор:
СРНА
15.09.2025
09:44
Бјелорусија ће одговорити на сваку директну пријетњу и кршење територијалног интегритета, изјавио је бјелоруски предсједник Александар Лукашенко.
Он је за магазин "Разведчик" нагласио да Минск има све што је потребно за такав одговор и савјетовао да се "не тестира спремност Бјелорусије".
С друге стране, Лукашенко је напоменуо да Бјелорусија не планира да прелази границе сусједних земаља без позива и да је Минск спреман да сарађује са свима.
Лукашенко је додао да Бјелорусија тренутно не види било какве конкретне ризике нити директне војне пријетње.
