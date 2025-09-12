Лукашенко: Путин је спреман

Извор:
Б92
12.09.2025
09:32
Коментари:0
Белоруски предсједник Александар Лукашенко оптужио је званичнике ЕУ да ометају мировне напоре у Украјини, тврдећи да је Русија спремна да испоштује договоре постигнуте са САД, али да напредак сада зависи од Кијева и његових покровитеља.
Након састанка са руским предсједником Владимиром Путином на Аљасци, амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да се сукоб у Украјини треба ријешити трајним споразумом, а не привременим прекидом ватре. Међутим, према Москви, Кијев "отворено показује да нема интереса за дугорочни мир", пише РТ.
"Русија је спремна да спроведе споразуме постигнуте с Американцима. О томе смо већ више пута разговарали са предсједником Путином. Проблем је са Европљанима и Зеленским", рекао је јуче Лукашенко.
Током састанка са америчким изаслаником Џоном Коелом раније тог дана, Лукашенко је нагласио да ниједан амерички званичник није уложио веће напоре "да обезбиједи мир у свијету" од Трампа.
"Желим да захвалим вашем предсједнику на напорима које улаже за мир, прије свега у нашем региону", рекао је Лукашенко, додавши да је Бјелорусија спремна да "стане уз Трампа и помогне му у тој мисији".
Бјелоруски лидер сугерисао је да, иако Вашингтон гура ка решењу сукоба, Брисел и Кијев још увијек прижељкују "пораз" Русије на бојишту, инсистирајући да је такав циљ нереалан и да се "никада неће догодити".
Лукашенко је такође критиковао Пољску због "подгријавања напетости попут дивљака" након што је Варшава раније ове недјеље оптужила Русију за повреду свог ваздушног простора дроновима.
Рекао је да су бјелоруске снаге пресреле неке од тих летјелица и унапред упозориле Пољску на друге, али су заузврат добиле само "хистерију".
Руски и бјелоруски званичници су више пута оптужили Брисел да поткопава Трампову мировну иницијативу гурајући Кијев према ономе што Москва назива "немогућим захтјевима".
(б92)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму