Лукашенко: Трамп уложио више напора за мир од било ког бившег америчког предсједника

11.09.2025
Предсједник САД Доналд Трамп уложио је више напора за мир од било ког бившег америчког лидера, изјавио је предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко.
Он је на састанку са замјеником специјалног изасланика САД Џоном Колом у Минску напоменуо да је Трамп до сада зауставио шест или седам ратова и захвалио америчком предсједнику на његовом труду да се успостави мир.
"Размишљао сам о томе шта да кажем прво и желим да захвалим вашем предсједнику за напоре које улаже за мир, прије свега у нашем региону. Он је до сада прекинуо шест или седам сукоба и као историчар и искусни предсједник могу да кажем да ниједан бивши амерички лидер није уложио толико напора да се успостави мир у свијету", рекао је Лукашенко.
Кол је током састанка предао Лукашенку писмо које му је упутио Трамп.
