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Лувр затвара врата због нереда у Паризу и протеста студената

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20.10.2026 07:41

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Радници блокирају улаз у музеј Лувр током протеста против раста трошкова живота, у Паризу, у понедјељак, 19. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Лувр, најпосјећенији и један од најпознатијих музеја на свијету, затворен је данас након што су демонстранти блокирали улазе у музеј током протеста у Паризу.

Музеј, у којем се чувају нека од најпознатијих уметничких дела на свету, међу којима су "Мона Лиза" и "Милоска Венера", саопштио је на платформи X да је затворен због протеста студената, не наводећи када би поново могао да буде отворен.

Студенти "Школе Лувр", специјализоване за високо образовање из историје уметности, археологије, антропологије и музеологије, предводили су данас блокаду у знак подршке националном протестном покрету средњошколаца и како би осудили, како су навели, полицијску репресију, пренели су раније француски медији.

Лувр годишње посети око девет милиона људи, што га чини убедљиво најпосећенијим музејом на свету.

До затварања музеја дошло је након викенда обележеног протестима због раста трошкова живота и услова у школама, који су у више француских градова прерасли у насиље и пљачке.

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Талас масовних протеста у Француској почео је средином септембра као локални штрајк и бунт ученика и наставника у једној средњој школи у сиромашнијем предграђу Париза, а повод су били лоши услови у просвети, хроничан недостатак професора, пренатрпане учионице и запуштене школске зграде.

Протести су се проширили на средње школе и факултете широм земље, а праћени су масовним блокадама и сукобима са полицијом.

Демонстрацијама су се придружили синдикати, родитељи и активисти некадашњег покрета ''Жути прслуци'', а првобитним захтевима за реформу образовања прикључили су се и масовни улични протести против високих трошкова живота, раста цена горива и владиних мера штедње, преноси Танјуг.

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Тагови :

Лувр

Париз

Француска

Протести

демонстрације

Музеј

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