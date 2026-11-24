Аутор:АТВ редакција
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Мађарски премијер Петер Мађар изјавио је да је одржао историјски састанак са предсједником Украјине Владимиром Зеленским на западу Украјине и да се нада да је ово прилика за обнављање односа двије земље.
Мађар и Зеленски су се састали у граду Ужгород, у Закарпатју, у близини границе са четири чланице ЕУ - Мађарском, Румунијом, Словачком и Пољском.
Закарпатје је дом етничке мађарске мањине, а однос Кијева према њој дуго је био извор спорова између двије земље.
Мађарска је под претходним премијером Виктором Орбаном била највећи противник учлањењу Украјине у ЕУ.
Украјински парламент је прошлог мјесеца усвојио закон којим се проширује право говорника мађарског језика и других мањина да се образују на свом матерњем језику, што је Будимпешта поздравила.
Влада Мађарске потом је одустала од примједби на отварање преговора Украјине са ЕУ о унутрашњем тржишту и стандардима конкурентности.
"Чинимо све што је потребно да отворимо кластере у преговорима о приступању Украјине ЕУ", написао је Зеленски на "Телеграму" уочи сусрета са Мађаром и додао да Кијев ради све што може да би имао добре и конструктивне односе са сусједима, преноси Срна.
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