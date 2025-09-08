Logo
Мадуро распоређује војску, спрема се сукоб?

08.09.2025

10:50

Коментари:

0
Мадуро распоређује војску, спрема се сукоб?
Фото: Tanjug / AP

Предсједник и врховни командант Оружаних снага Венецуеле Николас Мадуро наредио је распоређивање 25.000 војника на граници са Колумбијом, као и на карипској и атлантској обали републике, преноси ТАСС.

"Наредио сам распоређивање 25.000 мушкараца и жена наших славних Националних боливарских оружаних снага ради појачања тактичких снага, за брзи одговор у мирној зони са Колумбијом, на карипској и атлантској обали савезних држава Нуева Еспарта, Сукре и Делта Амакуро", рекао је Мадуро.

Нагласио је да је "главни циљ мобилизације одбрана националног суверенитета, безбједности земље и борба за мир".

Средином августа, три брода америчке морнарице послата су у јужни дио Кариба, ка обалама Венецуеле, "да спроводе операције против нарко-картела". Наводно су распоређене и нуклеарна подморница, ракетна крстарица, десантни бродови и око 4.500 војника.

Трамп је почетком септембра извјестио да су америчке снаге убиле 11 чланова венецуеланског нарко-картела током операције у међународним водама.

Предсједник Венецуеле Николас Мадуро осудио је "пријетње Сједињених Америчких Држава", рекавши да ће "ући у фазу оружане борбе" ако Венецуела буде нападнута. Он је навео да је гомилање америчке морнарице "неоправдано" и "криминално" и да представља "највећу пријетњу коју је континент видио у посљедњих 100 година".

