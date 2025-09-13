Logo

Мајка чију дјевојчицу је напао вук: "Све се десило за 20 секунди, зграбила сам је..."

13.09.2025

17:53

Vuk
Фото: Pixabay

Петогодишње дијете превезено је у болницу пошто га је у мјесту Неос Мармарас напао вук, а како је популарна србијанска страница Никана, на којој објављују вијести из Грчке, навела, ријеч је о дјевојчици из Србије.

На поменутој страници огласила се и мајке дјевојчице, која је открила детаље драме.

На страници Никана навели су и да је на грчким порталима објављено да је у питању дјечак, али да су се њима јавили познаници породице и рекли да је у питању дјевојчица.

''Снимци са сигурносних камера потврдили су да је петогодишње дијете примило угриз вјероватно од вука, али догађај се још увијек испитује. Дјетету је одмах указана прва помоћ, а онда је пребачено у болницу у Полигиросу на Халкидикију гдје су љекари спровели неопходне поступке за збрињавање ране од напада вука. Дијете је затим отпуштено из болнице“, навели су.

''Вук раширио чељуст да је зграби“

На поменутој страници огласила се и мајка дјевојчице и наводи да је ово пети случај уједа вука у том крају.

''Да, наше је дијете, дјевојчица, и био је вук. Дијете је добро. Али ово је 5. случај у овом крају, плажа је прије увале за Парадисос плажу. Апеловали смо у општини и полицији да нешто предузму. Ми смо одлично прошли како је могло да буде“, навела је она.

Жена је прецизирала да дјевојчица није уједена.

„И да, није уједена, раширио је чељуст да је зграби бочно, кад сам је и ја зграбила, па ју је докачио шапом по леђима, срећом преко гардеробе. Али ето за рубрику вјеровали или не“, навела је она.

Инцидент се догодио на плажи која је била празна јер припада приватним кућама, преноси Нова.рс.

''Нисмо се купали, срећом, били смо обучени. И дошао је вјероватно из шуме у близини гдје је прије неки дан буктао пожар. И све се десило за мање од 20 секунди и хвала Богу није уједена јер сам је зграбила, а један човјек је гађао вука, и ми смо стигли да се склонимо, али ју је докачио шапом. Тако да вјеровали или не вук може да се види на плажи. Кажу у болници да је ово пети случај“, навела је ова жена.

