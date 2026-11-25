Аутор:АТВ редакција
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Сестре Шила Џојс и Маргарет из Дрогеде у Ирској проговориле су о годинама тешког физичког и психичког злостављања које су, како тврде, доживјеле у оквиру католичке организације Опус Деи, након што су као дјевојчице увучене у њихов систем преко кулинарске школе и сопствене мајке.
Шила, која данас има 56 година, први пут је посјетила кулинарску школу у децембру 1979. године када је напунила десет година, у вријеме када је са родитељима и петнаесторо браће и сестара живјела у сиромаштву код Даблина. Топао дочек и храна коју у породици често нису имали били су, према њеним ријечима, увод у вишегодишњи неплаћени рад и строгу контролу у Конференцијском центру Лисмулин, преноси „Дејли мејл“.
Када је напунила 16 година, мајка Мери – припадница Опус Деија која није живјела у центрима организације – послала је Шилу на стални боравак у Лисмулин. Тамо је радила као „помоћни нумерар“, односно кућно особље, устајући у шест часова ујутро, радећи седам дана у седмици и проводећи два и по сата дневно у молитви, уз забрану да се током послуживања обраћа гостима или успоставља контакт очима.
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Шила наводи да је била приморана да носи металну подвезицу са шиљцима („цилис“) два сата дневно, да се тушира хладном водом и да користи мали бич („дисциплина“), док је касније добијала минималан новац за основне потрепштине уз обавезно евидентирање сваког трошка. Због тешке психичке кризе са 18 година размишљала је о самоубиству, а из центра је отишла са 22 године, без новца и имовине.
Двије године млађа сестра Маргарет такође је прешла у Лисмулин са 16 година и описује систем „братских корекција“, односно међусобног пријављивања ситних пропуста, као и исцрпљеност која је довела до чира на желуцу и проблема са циркулацијом. Напустила је организацију након 21. рођендана, уз помоћ породице, док су обје сестре касније навеле да су се суочавале са притисцима и праћењем, као и да данас желе да упозоре младе дјевојке на програме у Лисмулину и сличним центрима, укључујући и оне у Лондону.
Из Опус Деија, организације основане 1928. године у Шпанији, поручили су за „Дејли мејл“ да у наводима има много нетачности, али их нису прецизирали. Навели су да им је жао ако је неко имао негативна искуства, уз тврдњу да су „помоћни нумерари“ веома поштовани чланови који доприносе стварању породичне заједнице и да вјерују да сваки посао обављен с љубављу има вриједност у Божјим очима.
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