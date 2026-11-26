Аутор:АТВ редакција
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Тридесетшестогодишња жена осуђена је због смрти свог тромјесечног дјетета 2022. године, које је преминуло након што је пронађено без свијести, са кокаином у организму.
Дете, Алистер фон Ли, проглашено је мртвим у болници у Ланкаширу, у Великој Британији, 9. августа 2022. године, неколико сати након што је остављено без надзора у аутомобилу током дужег временског периода, једног врелог љетног дана.
Његова мајка, 36-годишња Џоана Ли, признала је кривицу за злостављање дјетета, саопштила је полиција Ланкашира у уторак, 24. новембра, пише магазин "Пипл".
Истрага је открила ужасно злостављање којем је Ли изложила дијете током дана који је претходио његовој смрти.
Дана 8. августа 2022. године, Ли је крвљу нацртала обрнути крст на Алистеровом челу, а затим направила фотографије и снимке које је потом послала пријатељима, навела је полиција Ланкашира у саопштењу.
Полиција је саопштила да се она током тог дана "понашала непредвидиво", између осталог, возила се са пробушеном гумом и са кокаином у организму, док је Алистер био у аутомобилу.
Дијете је оставила само у возилу на дуже вријеме током врелог љетног дана, док је оно било гладно и плакало, навела је полиција.
Рано ујутру 9. августа полицајци су дошли у кућу Ли након пријаве да Алистер не дише. Затекли су мајку Џоане Ли како дјетету даје вјештачко дисање.
Полиција је сазнала да је Ли путем Фејсбука позвала своју мајку и рекла јој: "Мама, Алистер је мртав", преноси "Телеграф".
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