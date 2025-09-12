Logo
Large banner

Мајкрософт избјегао казну Европске уније!

Извор:

Телеграф

12.09.2025

12:27

Коментари:

0
Мајкрософт избјегао казну Европске уније!
Фото: Tanjug/AP/Jason Redmond

Европска комисија данас је саопштила да је прихватила обавезе које је Мајкрософт понудио како би отклонио забринутости у вези са конкуренцијом, а које се односе на његову платформу за сарадњу Тимс.

Ове обавезе сада постају правно обавезујуће у складу са антимонополским правилима ЕУ, а америчка фирма неће бити финансијски кажњена.

Проблем је настао јер је Тимс од 2019. био везан за пакете Офис 365 и Мајкрософт 365, који укључују Ворд, Ексел, Пауерпоинт и Аутлук, чиме је, према прелиминарном мишљењу Комисије, Мајкрософт давао недозвољену предност свом алату у односу на конкуренте као што су Слек и Алфавју.

Таласи

Свијет

Оштећени "Мајкрософт" каблови у Црвеном мору

Према постигнутом договору, Мајкрософт ће морати да понуди верзије својих пакета без Тимса по нижој цијени, омогући прелазак корисницима са дугорочним лиценцама, побољша интероперабилност између конкурентских алата и својих производа, као и да омогући извоз података из Тимса ради коришћења алтернативних рјешења.

Комисија је навела да ће се тиме отворити тржиште за друге пружаоце услуга комуникације и сарадње у Европи.

IRB

Република Српска

ИРБ промијенио услове: Кредит за брачне парове до 40 година и још много погодности

Већина обавеза важиће седам година, док ће правила о интероперабилности и преносу података бити обавезна десет година, наводи се на веб страници Европске комисије.

Мајкрософт је први пут раздвојио Тимс и Офис у Европи 2023. године, а прошле године је Тимс постао и глобално засебна апликација.

(Телеграф)

Подијели:

Таг:

Majkrosoft

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хитно упозорење Мајкрософта корисницима: Реаговао и ФБИ

Наука и технологија

Хитно упозорење Мајкрософта корисницима: Реаговао и ФБИ

1 мј

0
Мајкрософт признао грешку коју никада неће моћи да исправи

Наука и технологија

Мајкрософт признао грешку коју никада неће моћи да исправи

2 мј

0

Наука и технологија

Мајкрософт одустао

2 мј

0
Мајкрософт отпушта више од 9.000 радника

Наука и технологија

Мајкрософт отпушта више од 9.000 радника

2 мј

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

41

Опасни су: Тему хитно повлачи више производа

19

41

На Велебиту снимљена ријетка звијер

19

41

ИРБ мијења услове кредита, повољније задуживање

19

38

Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner