Мајкрософт избјегао казну Европске уније!

Извор:
Телеграф
12.09.2025
12:27
Коментари:0
Европска комисија данас је саопштила да је прихватила обавезе које је Мајкрософт понудио како би отклонио забринутости у вези са конкуренцијом, а које се односе на његову платформу за сарадњу Тимс.
Ове обавезе сада постају правно обавезујуће у складу са антимонополским правилима ЕУ, а америчка фирма неће бити финансијски кажњена.
Проблем је настао јер је Тимс од 2019. био везан за пакете Офис 365 и Мајкрософт 365, који укључују Ворд, Ексел, Пауерпоинт и Аутлук, чиме је, према прелиминарном мишљењу Комисије, Мајкрософт давао недозвољену предност свом алату у односу на конкуренте као што су Слек и Алфавју.
Свијет
Оштећени "Мајкрософт" каблови у Црвеном мору
Према постигнутом договору, Мајкрософт ће морати да понуди верзије својих пакета без Тимса по нижој цијени, омогући прелазак корисницима са дугорочним лиценцама, побољша интероперабилност између конкурентских алата и својих производа, као и да омогући извоз података из Тимса ради коришћења алтернативних рјешења.
Комисија је навела да ће се тиме отворити тржиште за друге пружаоце услуга комуникације и сарадње у Европи.
Република Српска
ИРБ промијенио услове: Кредит за брачне парове до 40 година и још много погодности
Већина обавеза важиће седам година, док ће правила о интероперабилности и преносу података бити обавезна десет година, наводи се на веб страници Европске комисије.
Мајкрософт је први пут раздвојио Тимс и Офис у Европи 2023. године, а прошле године је Тимс постао и глобално засебна апликација.
(Телеграф)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму