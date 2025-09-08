Макрон ће именовати новог премијера у наредним данима

08.09.2025
20:15
Коментари:0
Француски предсједник Емануел Макрон у наредним данима именоваће новог премијера, саопштено је из Јелисејске палате.
Француски парламент претходно је изгласао неповјерење влади премијера Франсое Бјаруа због његовог плана за смањење растућег државног дуга.
Бајру, који је сам затражио гласање о повјерењу, поднијеће оставку сутра ујутру, речено је Ројтерсу у премијеровом кабинету.
Макрон сада има задатак да пронађе петог премијера у посљедње двије године, преноси Срна.
