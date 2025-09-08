Logo
Large banner

Макрон ће именовати новог премијера у наредним данима

08.09.2025

20:15

Коментари:

0
Макрон ће именовати новог премијера у наредним данима
Фото: Tanjug/AP/Manon Cruz

Француски предсједник Емануел Макрон у наредним данима именоваће новог премијера, саопштено је из Јелисејске палате.

Француски парламент претходно је изгласао неповјерење влади премијера Франсое Бјаруа због његовог плана за смањење растућег државног дуга.

Глумац-08092025

Занимљивости

Славног глумца су сви напали кад се заљубио у жену са тешким инвалидитетом

Бајру, који је сам затражио гласање о повјерењу, поднијеће оставку сутра ујутру, речено је Ројтерсу у премијеровом кабинету.

Макрон сада има задатак да пронађе петог премијера у посљедње двије године, преноси Срна.

Подијели:

Таг:

Емануел Макрон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

beba

Регион

Након смрти бебе, бабици допуштено да се брани са слободе

1 д

0
Славног глумца су сви напали кад се заљубио у жену са тешким инвалидитетом

Занимљивости

Славног глумца су сви напали кад се заљубио у жену са тешким инвалидитетом

1 д

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Код Зворника ухапшене двије особе: Покушали провалити у породичну кућу

1 д

0
Анђелина Џоли привукла пажњу одјевном комбинацијом у Торонту

Сцена

Анђелина Џоли привукла пажњу одјевном комбинацијом у Торонту

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner