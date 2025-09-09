Макрон именовао новог премијера: Министар војске на челу владе

09.09.2025
20:52
Коментари:0
Предсједник Емануел Макрон именовао је новог премијера. То је лојалиста досадашњи министар оружаних снага Себастијан Лекорну.
Макронова канцеларија је разматрала опцију са Лекорном, усљед колапса владе премијера Франсоа Бајруа због плана да се буџет за наредну годину смањи за 43,8 милијарди евра, навела су два званичника директно упозната са ситуацијом.
Себастијан Лекорну, 39-годишњи политичар, једини је министар који је "преживио" у влади откако је предсједник Емануел Макрон први пут изабран 2017. године, пролазећи кроз бројне реконструкције и ванредне изборе.
Регион
Откривен идентитет човјека чије убиство је прије 13 година шокирало регион
"Прилично се добро снашао у Макроновом свијету. Има ту неку црту преживљавања", рекао је један званичник парламента.
Via @euronews: Emmanuel Macron names Sébastien Lecornu as new prime minister of France https://t.co/7ZClUpNOJD @Elysee good news? Let’s find out.— Lauren LaQuatra Walsh (@Laurenwalsh48) September 9, 2025
Током протеклих седам година, Лекорну је изградио имиџ лојалног савезника Макрона, развијајући политички стил који добро одражава предсједников нарочито по питању ангажмана на локалном нивоу. Поред министарске функције, Лекорну је и одборник у свом родном округу у Нормандији, гдје проводи већину викенда.
Свијет
Макрон одговара на блокаде: Спремно 80.000 полицајаца
Министар одржава низак јавни профил, ретко открива детаље из приватног живота и има озбиљан јавни наступ.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму