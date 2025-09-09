Logo
Макрон именовао новог премијера: Министар војске на челу владе

09.09.2025

20:52

Фото: Tanjug/AP/Manon Cruz

Предсједник Емануел Макрон именовао је новог премијера. То је лојалиста досадашњи министар оружаних снага Себастијан Лекорну.

Макронова канцеларија је разматрала опцију са Лекорном, усљед колапса владе премијера Франсоа Бајруа због плана да се буџет за наредну годину смањи за 43,8 милијарди евра, навела су два званичника директно упозната са ситуацијом.

Себастијан Лекорну, 39-годишњи политичар, једини је министар који је "преживио" у влади откако је предсједник Емануел Макрон први пут изабран 2017. године, пролазећи кроз бројне реконструкције и ванредне изборе.

Убијени мушкарац

Регион

Откривен идентитет човјека чије убиство је прије 13 година шокирало регион

"Прилично се добро снашао у Макроновом свијету. Има ту неку црту преживљавања", рекао је један званичник парламента.

Током протеклих седам година, Лекорну је изградио имиџ лојалног савезника Макрона, развијајући политички стил који добро одражава предсједников нарочито по питању ангажмана на локалном нивоу. Поред министарске функције, Лекорну је и одборник у свом родном округу у Нормандији, гдје проводи већину викенда.

Емануел Макрон

Свијет

Макрон одговара на блокаде: Спремно 80.000 полицајаца

Министар одржава низак јавни профил, ретко открива детаље из приватног живота и има озбиљан јавни наступ.

(Телеграф.рс)

