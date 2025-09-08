Макрон одговара на блокаде: Спремно 80.000 полицајаца

08.09.2025
Око 80.000 жандарма и полицајаца биће мобилисано у сриједу 10. септембра да би се спријечило избијање било каквих нереда у оквиру покрета "Блокирајмо све", изјавио је данас француски министар унутрашњих послова Бруно Ретајо, који ће ускоро поднијети оставку.
"Нећемо толерисати ниједну блокаду, никакво насиље", рекао је Ретајо за канал Франс 2.
Он је навео да ће сутра ујутру окупити све префекте да би разговарали о мобилизацији за 10. септембар, оштро критикујући покрет Непокорена Француска и његовог лидера Жан-Лика Меленшона, оптужујући их да желе да створе "устанички амбијент" у Француској.
Процјене територијалних служби говоре да ће се у сриједу окупити око 100.000 учесника, што је број који је француски премијер Франсоа Бајру, коме је у понедјељак изгласано неповерење, недавно оценио "прилично малим" током гостовања на телевизији Франс 2.
Покрет под називом "Мобилизација 10. септембар" настао је током љета као протест против буџетских резова владе премијера Франсоа Бајруа који су предвиђали значајне уштеде за 2026. годину.
Слоган "Блокирајмо све" позива грађане да тога дана зауставе земљу и изразе незадовољство тренутном политичком и економском ситуацијом.
Љевичарски покрети - Непокорена Француска (ЛФИ), Еколози и Француска комунистичка партија стали су уз ову иницијативу.
Лидер ЛФ, Жан-Лик Меланшон, позвао је на генерални штрајк 10. септембра, како би покрет имао снажан симболички и практични ефекат.
Према анкетама, око 46 одсто Француза подржава иницијативу, док је 28 процената против, а 26 одсто равнодушно.
