Аутор:АТВ редакција
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Француски предсједник Емануел Макрон запријетио је да ће одустати од преговора о дугорочном буџету ЕУ ако чланице не постигну договор до краја године.
"Предсједнику је јасно да није могуће наставити ове преговоре након децембра ако лидери не успију да пронађу договор на састанку Европског савјета 17. и 18. децембра", рекао је новинарима неименовани званичник из Макроновог кабинета.
Упозорење повећава притисак на предсједника Европског савјета Антонија Косту, који води преговоре, и на друге земље ЕУ уочи ванредног самита у Бриселу у четвртак и петак, пише "Политико."
Макрон напушта функцију у прољеће сљедеће године јер по Уставу не може да се кандидује за трећи узастопни мандат.
Он је већ рекао осталим лидерима земаља ЕУ да у новој години неће бити у позицији да настави преговоре о буџету блока за период од 2028. до 2034. године, преноси Срна.
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