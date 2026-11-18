Аутор:АТВ редакција
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Италија ће постати сљедећа земља која ће малољетницима ограничити приступ друштвеним мрежама, након што су то учинили Аустралија, Бразил и Грчка, а очекује се да ће парламент до краја године усвојити приједлог италијанске Владе.
Према амандману на уредбу о безбједности на интернету, дјеци млађој од 13 година биће забрањено да имају налоге на друштвеним мрежама.
Малољетницима узраста од 13 до 15 година биће дозвољено да имају налог само ако су повезани са налозима једног од родитеља.
Самостални налози биће дозвољени старијима од 16 година.
Мјере су садржане у амандману о којем се расправља у парламенту, а очекује се да ће бити усвојен до краја децембра.
Амандман, у који је Ројтерс имао увид, још није формално представљен, али га подржава десно оријентисана коалиција премијера Ђорђе Мелони, преноси Срна.
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У садашњем облику, који може да буде измијењен током парламентарних расправа, предложени амандман изузима од забране образовне апликације.
У њему се наводи да ће друштвене мреже морати да провјере старост својих корисника, пратећи смјернице које ће саставити италијански регулатор за телекомуникације у року од девет мјесеци од ступања на снагу уредбе Владе Италије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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