Мапа открива путању метка: Нападач пуцао на Кирка с удаљености од готово 200 метара?

11.09.2025
06:58
Коментари:0
Чарли Кирк, 31-годишњи конзервативни активиста и медијска личност, убијен је хицем у врат док је у сриједу говорио на скупу на Универзитету "Utah Valley".
Догађај се одржавао на отвореној сцени, гдје се окупило најмање 1.000 људи да слушају Кирково обраћање.
Према подацима универзитета, Кирк је упуцан око 12:10 сати по локалном времену, отприлике 20 минута након што је почео говор у кампусу, смјештеном око 65 километара јужно од Солт Лејк Ситија.
Скуп је био први на листи од 15 планираних догађаја у склопу турнеје под називом American Comeback Tour, која је требала обићи универзитетске кампусе широм земље.
Кирк је сједио испод бијелог шатора с натписом "American Comeback" у амфитеатру на отвореном простору у кампусу. Секундама прије него што је погођен, одговарао је на питање о масовним пуцњавама у Америци.
Портпарол универзитета рекла је да је нападач пуцао на Кирка из зграде Losee Center, удаљене око 200 јарди (нешто више од 180 метара). Нападач још увијек није ухапшен.
Прво је школа објавила да је ухапшен, али се касније испоставило да задржана особа није била нападач.
На снимцима се види како људи панично бјеже с догађаја. Непосредно након што је вијест објављена, на друштвеним мрежама услиједиле су бројне реакције шока и ужаса од стране истакнутих личности и с деснице и с љевице.
Потрага на универзитету и даље траје, а званичници су потврдили да четири агенције активно истражују пуцњаву, преноси Кликс.
