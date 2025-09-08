Маргарита Симоњан тешко болесна: Муж јој већ девет мјесеци у коми

Извор:
Б92
08.09.2025
14:55
Коментари:0
Главна уредница РТ-а и медијске групе "Русија севодња" Маргарита Симоњан саопштила је да јој је дијагностикована тешка болест и да ће ускоро морати на операцију.
Она је то рекла у емисији "Недјељно вече са Владимиром Соловјовим" на ТВ каналу Росија-1.
Свијет
УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Тренутак када су терористи ушли у бус и почели да пуцају
"Морам да кажем истину и да охрабрим оне који пролазе кроз исту истину. Ове недјеље ми је дијагностикована страшна, тешка болест. Сутра имам операцију", рекла је, показујући на црквени орден кнегиње Олге, који јој је патријарх московски и све Русије Кирил додијелио два дана раније.
Симоњан је напоменула да је, упркос свом здравственом стању, изашла у етар како би подржала породице чији су вољени тренутно на фронту.
Такође је подсјетила да је њен супруг, редитељ Тигран Кеосајан, већ девет мјесеци у коми.
Свијет
Кремљ одговорио на пријетње из САД: Рекли смо више пута
"Као што кажемо у Русији, 'када дође невоља, отвори капију'. Капије у нашој кући не само да се не закључавају, већ их је, по мом мишљењу, већ одувао овај вјетар судбине", додала је Симоњан.
Патријарх московски и цијеле Русије Кирил уручио је прије два дана септембра Маргарити Симоњан црквени орден равноапостолне кнегиње Олге 3. степена.
"У знак признања за њен допринос очувању традиционалних вриједности у друштву и у вези са значајним датумом рођења, Маргарита Симоновна Симоњан, главна уредница државног телевизијског канала РТ, међународне новинске агенције 'Русија севодња' и новинске агенције Спутњик, одликована је Орденом Руске православне цркве равноапостолне кнегиње Олге 3. степена", саопштено је на церемонији.
Занимљивости
1 д0
Србија
1 д0
Република Српска
1 д0
Хроника
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму