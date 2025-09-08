Logo
Маргарита Симоњан тешко болесна: Муж јој већ девет мјесеци у коми

Б92

08.09.2025

14:55

Главна уредница РТ-а и медијске групе "Русија севодња" Маргарита Симоњан саопштила је да јој је дијагностикована тешка болест и да ће ускоро морати на операцију.

Она је то рекла у емисији "Недјељно вече са Владимиром Соловјовим" на ТВ каналу Росија-1.

"Морам да кажем истину и да охрабрим оне који пролазе кроз исту истину. Ове недјеље ми је дијагностикована страшна, тешка болест. Сутра имам операцију", рекла је, показујући на црквени орден кнегиње Олге, који јој је патријарх московски и све Русије Кирил додијелио два дана раније.

Симоњан је напоменула да је, упркос свом здравственом стању, изашла у етар како би подржала породице чији су вољени тренутно на фронту.

Муж већ девет мјесеци у коми

Такође је подсјетила да је њен супруг, редитељ Тигран Кеосајан, већ девет мјесеци у коми.

"Као што кажемо у Русији, 'када дође невоља, отвори капију'. Капије у нашој кући не само да се не закључавају, већ их је, по мом мишљењу, већ одувао овај вјетар судбине", додала је Симоњан.

Патријарх Кирил додијелио орден

Патријарх московски и цијеле Русије Кирил уручио је прије два дана септембра Маргарити Симоњан црквени орден равноапостолне кнегиње Олге 3. степена.

"У знак признања за њен допринос очувању традиционалних вриједности у друштву и у вези са значајним датумом рођења, Маргарита Симоновна Симоњан, главна уредница државног телевизијског канала РТ, међународне новинске агенције 'Русија севодња' и новинске агенције Спутњик, одликована је Орденом Руске православне цркве равноапостолне кнегиње Олге 3. степена", саопштено је на церемонији.

Margarita Simonjan

Болест

Русија

Операција

