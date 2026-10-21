Маск ограничио Старлинк, Украјина у проблему

Аутор:АТВ редакција
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Амерички милијардер Илон Маск прошле седмице наредио је успоравање војне верзије Старлинка, сателитске услуге компаније Спејс екс, на коју се Украјина у великој мјери ослања. О томе је у уторак извијестио Вол стрит журнал, позивајући се на америчке званичнике и изворе упознате са случајем.
Према писању овог листа, Маск и амерички предсједник Доналд Трамп разговарали су телефоном о овој одлуци убрзо након што је успоравање постало јавно, док је Трамп био у предизборној кампањи. Вол стрит журнал наводи да су њих двојица о овом питању разговарала и прије доношења одлуке.
Ројтерс је раније ексклузивно објавио да је наредба о ограничавању система стигла из Бијеле куће. Маск, компанија Спејс екс и Бијела кућа нису одмах одговорили на упите Ројтерс, док агенција није могла независно потврдити наводе које је објавио Вол стрит журнал.
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Украјинске снаге Старлинк користе за комуникацију на ратишту и управљање дроновима. Ограничавање услуге отежало је украјинске нападе дроновима на Русију, као и одбрану од руских напада.
Односи украјинског предсједника Володимира Зеленског с Вашингтоном налазе се на најнижој тачки након што је Трамп најавио договор о куповини руског дизела и одустао од увођења нових санкција Москви.
Трамп је такође поручио Кијеву да обустави нападе на руске рафинерије, а Украјинце је позвао да смијене Зеленског.
Зеленски тренутно борави у Ослу, гдје покушава поправити односе са Сједињеним Америчким Државама. У уторак је изјавио да је с америчким државним секретаром Марком Рубиом разговарао, између осталог, о "ситуацији са Старлинком/Старсхиелдом, коју би требало вратити у претходно стање".
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Амерички министар одбране Пит Хегсет изјавио је у уторак да Вашингтон није укинуо Украјини приступ сателитској мрежи Старлинк.
Ипак, наговијестио је да је проблем повезан с условима кориштења услуге које Кијев мора поштовати.
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