Аутор:АТВ редакција
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Амерички предузетник Илон Маск описао је одлуку компаније "Нвидија" да врати бившег извршног директора Јенсена Хуанга на ту функцију као исправљање грешке.
"Грешка је исправљена", написао је Маск на "Иксу".
Управни одбор "Нвидије" је раније током дана једногласно одлучио да Хуанг буде враћен на мјесто предсједника и извршног директора компаније.
Одлуку је поздравио и предсједник САД Доналд Трамп.
"Нвидија" је 12. новембра објавила да је Хуанг поднио оставку након што се сазнало да је имао аферу са Алис Хуанг, са којом није у сродству.
Она је до прошле године обављала кључне улоге у компанији "Мегаспид", а тренутно је под истрагом министарстава правде и трговине САД због потенцијалног кршења извозних ограничења.
Током скандала изнесене су тврдње да је Алис Хуанг шпијунирала у корист Кине, док је кинеско Министарство спољних послова одбацило наводе о шпијунажи као неосноване., преноси Срна.
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