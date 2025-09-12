Масовни напад дроновима на Русија: Мета била и Москва

12.09.2025
08:31
У току ноћи је на више регија широм Русије изведен масивни напад дроновима, а на мети су се нашли и Москва те Санкт Петербург, извијестили су руски дужносници и медији у петак ујутро.
Према првим информацијама, напади су изазвали пожаре на броду у луци Приморск те у постројењу Лукоила у Смоленску, пише Кијев индепендент.
Регионални гувернер Александр Дрозденко изјавио је да је изнад Лењинградске области оборено више од 30 дронова. Према његовим ријечима, крхотине су пале на неколико локација у Тосну, граду удаљеном 53 километра од Санкт Петербурга, али тврдио је како није било жртава ни веће материјалне штете.
Дијелови летјелица пронађени су и у селима Всеволожск, Покровскоје и Узмино.
Дрозденко је потврдио и да је напад изазвао пожар на једном пловилу у луци Приморск, највећој руској луци за утовар нафте на Балтичком мору. Нагласио је да је пожар брзо угашен те да није било опасности од потонућа или излијевања нафте.
Због пријетње од дронова, аеродром Пулково у Санкт Петербургу привремено је била затворена, што је резултирало кашњењем или отказивањем готово 50 летова.
Руска престолница такође је била циљ напада. Градоначелник Москве Сергеј Собјанин објавио је да је у близини града оборено најмање девет украјинских дронова. На Телеграму је навео како су хитне службе упућене на мјеста пада крхотина, али није открио детаље о локацијама нити о могућој штети.
Истовремено, руски Телеграм канали, позивајући се на дојаве становника, извијестили су о експлозијама у насељима Можајск и Дедовск у Московској области, западно од самог града.
Нови вал дронова погодио је и руски град Смоленск. Гувернер Смоленске области Василиј Анохин потврдио је да су противваздушне јединице дјеловале, али није изнио додатне информације.
Становници су пријављивали експлозије, а на друштвеним мрежама појавиле су се снимке које наводно приказују пожар у оближњем постројењу твртке Лукоил, уз густи дим и пламен који се дижу с непознате локације.
Украјинска војска засад није коментарисала ове нападе. Познато је да је Украјина посљедњих мјесеци промијенила стратегију кориштења дронова како би ометала руске ваздушне операције и учинила рат видљивим и руском становништву.
Овај напад услиједио је само неколико дана након што је Русија извела рекордан напад дроновима и пројектилима на Кијев, као и инцидента у којем су руски дронови нарушили ваздушни простор Пољске.
