Масовни протести у Лондону: Више хиљада људи на улицама

13.09.2025

17:14

Фото: Youtube/Times News/screenshot

Више хиљада људи изашло је на улице Лондона у оквиру десничарског скупа под називом "Уједините Краљевство", који предводи активиста Томи Робинсон.

Више од 1.600 полицајаца распоређено је на протестима и контрапротестима у Лондону.

Званична веб-страница догађаја описала га је као највећи догађај на отвореном посвећен слободи говора који је Велика Британија икада видјела, на коме ће људи из цијеле Европе и САД изаћи и говорити истину.

Сенидах-13092025

Снимци које је објавио Робинсон на платформи "Икс" приказују људе како скандирају име америчког конзервативног говорника Чарлија Кирка, који је убијен на догађају на Универзитету "Јута Вели" у сриједу, 10. септембра.

Робинсон је апеловао на своје присталице да остану мирне истичући да није вријеме за нереде и насиље.

На скупу, на коме се до сада окупило више од 100.000 људи, учествоваће многи говорници, а међу њима и бивши стратег америчког предсједника Доналда Трампа Стив Бенон.

У исто вријеме британска љевичарска група "Устаните против расизма" (СУТР) организовала је контрапротест под називом "Марш против фашизма", који је почео у исто вријеме.

Робинсон, чије је право име Стивен Јаксли-Ленон, критичар је ислама и масовне имиграције.

Он је скренуо пажњу на скандал са бандама силоватеља, у којима су групе азијских мушкараца силовале и мучиле хиљаде малољетних дјевојчица у градовима широм сјеверне Енглеске током посљедње двије деценије.

Скоро сви починиоци били су пакистански мушкарци, а жртве бијеле британске дјевојчице.

Ови злочини поново су у центру пажње били у јануару, након што је технолошки милијардер Илон Маск оптужио британског премијера Кира Стармера да није заштитио дјецу.

У јуну је Стармер наредио спровођење националне истраге о начину на који су власти поступале у овим случајевима, након што је његова влада одбацила позиве на акцију само неколико мјесеци раније, преносе Агенције.

