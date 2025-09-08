Logo
Медведев: Русија више неће попуштати Финској, тражићемо 200 милијарди евра

Извор:

Спутник Србија

08.09.2025

17:06

Медведев: Русија више неће попуштати Финској, тражићемо 200 милијарди евра
Фото: Танјуг/АП

Власти Финске треба да буду свесне да сукоб са Русијом може довести њихову земљу до коначне пропасти. Москва више неће попуштати, изјавио је заменик предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.

„Нико више неће бити попустљив као 1944. године. Неће им се причати бајке о Муми Троловима. Како каже финска изрека: ‘Sitä saa, mitä tilaa’ - што наручиш, то и добијеш“, упозорио је Медведев.

Након уласка у НАТО, финске власти почеле су да крше раније потписане споразуме, укључујући одбрамбене чланове Паришког мировног споразума из 1947. године и одредбе из Споразума о основама односа са Русијом из 1992. године, написао је Медведев.

Политика коју води Хелсинки пружа Русији пуно основа да преиспита свој ранији став и поново размотри питање обимне одштете за штету коју је Финска нанијела током Другог свјетског рата, додао је он.

Према ријечима Медведева, уколико нема војно-политичке компоненте у односима, онда нема ни разлога да Русија одбије компензацију у износу од 20 хиљада милијарди рубаља (211,6 милијарди евра), према подацима Врховног суда Републике Карелије.

Према његовим ријечима, Финска води курс припреме за рат и вјероватно припрема терен за напад на Русију. Овај курс је Хелсинки започео након приступања НАТО-у, а спроводи се под изговором одбрамбених мјера, додао је замјеник предсједника Савјета безбједности.

„НАТО је потпуно укључен у ову активност и тренутно интензивно развија свих пет оперативних области Суомија: копно, море, ваздух, свемир и сајбер-простор“, сматра Медведев.

Он је указао на појачану војну активност НАТО-а у непосредној близини руске границе.

Русија не може игнорисати чињеницу да је Финска чланица НАТО-а, што унапријед одређује промјену војних приступа земље у уређењу границе и одбрани од „могућих непријатељских напада“, раније је изјавио Медведев.

Подсјетимо, односи две земље погоршали су се посљедњих година, посебно након приступања Финске НАТО-у што је у Москви оцењено као бесмислени корак са аспекта осигуравања сопствених националних интереса.

Поред тога, финске власти су затвориле границу са Русијом под изговором да Русија наводно шаље на границу оне који траже азил. Москва је то више пута демантовала, указујући на двоструке стандарде Запада.

Амбасадор Русије у Хелсинкију Павле Кузњецов сматра да су односи Русије и Финске уништени и да је политика Хелсинкија довела до катастрофалног пада сарадње на билатералном нивоу. Према његовим ријечима, такве „гвоздене завјесе“ између Русије и Финске никада није било, чак ни за вријеме Другог свјетског рата, пише Спутњик.

Коментари (0)
