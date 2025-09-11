Logo
Меланија Трамп сломљена због убиства Кирка

11.09.2025

14:22

Меланија Трамп сломљена због убиства Кирка
Фото: Танјуг/АП/Wilfredo Lee

У току је потрага за убицом америчког инфлуенцера Чарлија Кирка. Засад се сумња да је починилац испалио један хитац и убио Кирка. Метак је погодио 31-годишњег активиста у врат.

За атентатором се још увијек трага, а наводно је носио тамну од‌јећу.

Почаст убијеном Кирку на платформи X одала је прва дама Америке Меланија Трамп.

- Чарлијева д‌јеца биће одгајана с причама умјесто успомена, фотографијама умјесто смијеха и тишином тамо гд‌је је требао од‌јекивати глас њиховог оца - написала је.

Додала је да би Кирков живот требао служити као симболичан подсјетник да саосјећања свијест уздиже породица, љубав и земљу.

čarli kirk-11092025

Свијет

Десница због убиства Кирка најављује обрачун: Ово је рат

Њен супруг Доналд Трамп поручио је да је ријеч о 'мрачном тренутку за Америку' те осудио 'демонизацију политичких противника'.

'Драги моји Американци, испуњен сам тугом и бијесом због гњусног атентата на Чарлија Кирка на универзитету у Јути. Чарли је инспирисао милионе, а вечерас су сви који су га познавали и вољели уједињени у шоку и ужасу', објавио је на својој мрежи Truth Social.

Истакнуо је да је Кирк био човјек вјере који је волио своју земљу и амерички народ.

'Чарли је био домољуб који је живот посветио отвореној дебати и земљи коју је толико волио – Сједињеним Америчким Државама. Борио се за слободу, демократију, правду и амерички народ. Он је мученик истине и слободе, а никада није постојао неко ко је уживао такво поштовање младих', нагласио је Трамп.

Чарли Кирк

Свијет

Болесно: Ово су Украјинци објавили након убиства Кирка

'Чарли је био и човјек дубоке, истинске вјере, а утјеху проналазимо у томе што је сада с Богом на небу. Наше молитве су с његовом супругом Ериком, његово двоје младе и вољене д‌јеце те породици коју је волио више од ичега. Молимо Бога да бдије над њима у овом страшном тренутку боли', додао је.

