Аутор:АТВ редакција
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Полицијски извјештај указује на то да је масовни прелазак миграната у шпанску енклаву Сеуту крајем јула био унапријед логистички припремљен.
Истражитељи процјењују да је између 8.000 и 10.000 идентичних црних гума за пливање, односно душека на надувавање, кориштених приликом преласка преко плаже Тарахал, претходно купљено и организовано подијељено мигрантима.
Анализа догађаја упућује на закључак да је ријеч о координисаној акцији, пише „Еуроњуз“.
Полицијски службеници сматрају да је мало вјероватно да су мигранти душеке куповали појединачно, директно у продавницама или путем интернета.
У извјештају се наводи да трговине не би имале довољне залихе за изненадну куповину неколико хиљада комада истог дана, без претходне наруџбе или планирања.
Анализа снимака из ваздуха и фотографија са различитих локација на граници код Тарахала указује на то да је унапријед набављена велика количина идентичних душека. Они су потом подијељени на одређеним мјестима и масовно кориштени током преласка границе.
Снимци са друштвених мрежа и из медија не омогућавају јасно утврђивање продајних мјеста. Неки од испитаних миграната изјавили су да су душеке купили у мароканском граду Фнидеку, док су други навели да су их набавили на самој плажи Тарахал, непосредно прије уласка на лукобран.
Судија Националног суда Марија Тардон, која води случај, затражила је од Координационог центра за спасавање на мору у Тарифи податке о свим акцијама спроведеним 30. и 31. јула.
Затражени подаци обухватају тачно вријеме и локације спасавања, идентитет спасених особа, као и службе које су учествовале у акцијама.
Судија је од организације „Хазте Оир“, која се поступку придружила као народни тужилац, затражила и фотографије и видео-снимке аутомобила „Форд фокус“ са шпанским регистарским ознакама. Циљ је идентификација двије особе које су се налазиле у возилу.
Према наводима из пријаве, аутомобил је био паркиран на лукобрану Тарахал у раним јутарњим часовима 30. јула. Особе које су се налазиле у њему наводно су помагале само појединим мигрантима који су покушавали да пређу границу.
(Индекс)
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