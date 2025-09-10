Михајло из Непала за АТВ: Јуче је био дан освете, побјегла и власт и опозиција

Извор:
АТВ
10.09.2025
08:45
Јуче је био дан освете у Непалу, из земље је побјегла и власт и опозиција, а војска је преузела контролу, каже ексклузивно за АТВ из Непала Михајло Мацановић, међународни координатор у овој држави.
"Задња два дана су биле веома тешка у Катмандуу. Све је било затворено, полиција је пуцала на младе људе који су се бунили против корупције. Јуче су добили освету од родитеља и фамилије. Продужен је полицијски час", каже Михајло.
Мацановић је за АТВ објаснио зашто је дошло до немира.
"Дешава се акумулација корупције која је генерацијама уназад. Младе генерације немају такав ниво толеранције и изашли су да протестују и најавили су тај протест и протест је одобрен, само што се појавило 3-4 пута више младих него што се очекивало. Полиција, коруптивна, није била добро опремњена и припремљена за такав један скуп и када сузавац гумени меци нису дали резултат коришћена је права муниција. Погинуло је 20 младих, доста малољетника и јуче је био дан освете, родитеља и пријатеља. Десет кућа министара су запаљене, неки су добили добре батине, многи су побјегли", каже Мацановић за АТВ.
Аеродром је већ други дан затворен и нема одлазака ни долазака, а током самом укључења за АТВ, Михајло је морао да се склони са улице јер је у току полицијски час.
"Све је ово велики шок за Непалце, нису очекивали да ће пасти влада, чак је и опозиција побјегла. Тренутно војска влада и они ће данас направити привремену владу. Остало је само пар часних људи, побјегли су сви који су имали некакве мутне радње у прошлости. Многи Непалци желе да градоначелник буде тај који ће их водити, али је веома опрезан јер може изаћи и на добро и лоше", каже Михајло.
Правда је заказала у Непалу, истиче Михајло.
"Често би завршили у затвору неоправдано, без икаквог суђења. За било какве документе морали би давати мито, нису били поштени према својим грађанима, можда су се бахатили превише. Млади кажу да су се ослободили коруптивне власти, јер се пар странака само ротирало.
Мреже су биле блокиране јер су млади дијелили луксузни стил живота тих политичара и ту се власт успаничила јер су слике дошле до већег броја грађана и онда су их блокирали. Настао је колапс у земљи, опала је продаја, јер многи зависе од друштвених мрежа и то је била кап која је прелила чашу незадовољства у овој земљи", рекао је Мацановић.
Он каже да тренутно војска све контролише, а да је их затвора изашло око 6.000 људи.
"Тренутно влада војна власт, војску воли народ, војска није пуцала на народ. Прочитао сам да је око 6.000 затвореника пуштено пред сам одлазак владе. Да ли су их пустили и да ли су побјегли и они су правили нереде. Синоћ је осјећао страх јер се није знало ко води немире, јер се војска није укључила. Када се војска синоћ око 10 укључила и заузела град, неки затвореници су се предали, неки су ухапшени и сада некако да се све смири.
Што се тиче будуће власти, Мацановић каже да су све очи усмјерене у градоначелника Катмандуа
"Чудно је јер нико не зна ко ће бити сљедећи премијер. Они су навикли на краљевину, јер је Непал до 2009. био краљевина и још увијек имају тај менталитет вође, лидера, краља. Сада га виде у градоначелнику, али он је још суздржан јер је свако ко је био добар владар није добро завршио", каже Мацановић за АТВ.
Тренутно на програму