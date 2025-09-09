Министарка здравља се онесвијестила током прес-конференције

Шведски министар здравства Елизабет Лан онесвијестила се данас на конференцији за медије.

На снимку се види да се Ланова полако нагиње према напријед док слуша другог говорника, а затим пада преко пулта.

У помоћ су јој прискочили премијер Шведске Улф Кристерсон и остали политичари, као и дио новинара, те чланови владиног осигурања.

Свијет Снимци ужаса: Овако је почело бомбардовање Катара

Према локалним извјештајима, Ланова се касније вратила и објаснила да јој је нагло пао шећер у крви.

Није познато да ли је потражила љекарску помоћ, а шведски медији пишу да дјелује да није озбиљно повријеђена упркос незгодном паду.

Ланова је тек именована на министарску функцију након што је њена претходница раније ове седмице поднијела оставку, преноси Срна.