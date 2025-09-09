Logo
Large banner

Министарка здравља се онесвијестила током прес-конференције

09.09.2025

22:12

Коментари:

0
Министарка здравља се онесвијестила током прес-конференције
Фото: Youtube/ New York Post/screenshot

Шведски министар здравства Елизабет Лан онесвијестила се данас на конференцији за медије.

На снимку се види да се Ланова полако нагиње према напријед док слуша другог говорника, а затим пада преко пулта.

У помоћ су јој прискочили премијер Шведске Улф Кристерсон и остали политичари, као и дио новинара, те чланови владиног осигурања.

Напад на Доху

Свијет

Снимци ужаса: Овако је почело бомбардовање Катара

Према локалним извјештајима, Ланова се касније вратила и објаснила да јој је нагло пао шећер у крви.

Није познато да ли је потражила љекарску помоћ, а шведски медији пишу да дјелује да није озбиљно повријеђена упркос незгодном паду.

Ланова је тек именована на министарску функцију након што је њена претходница раније ове седмице поднијела оставку, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Шведска

ministar zdravlja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јасна порука навијача Драгану Стојковићу Пиксију на мечу Србија - Енглеска

Фудбал

Јасна порука навијача Драгану Стојковићу Пиксију на мечу Србија - Енглеска

10 ч

7
Снимци ужаса: Овако је почело бомбардовање Катара

Свијет

Снимци ужаса: Овако је почело бомбардовање Катара

10 ч

0
Катар писао Савјету безбједности УН због напада у Дохи

Свијет

Катар писао Савјету безбједности УН због напада у Дохи

10 ч

0
Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ

БиХ

Амиџић са делегацијом Свјетске банке: ''Идемо даље''

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner